Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου

Οι συλλήψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων, επιχειρηματιών και βουλευτών βασίστηκαν σε κατάθεση του πρώην υφυπουργού Πετρελαίου Αντνάν αλ-Τζουμαΐλι, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου
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  • Επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε βουλευτών, συνελήφθησαν σε νυχτερινή επιδρομή κατά της διαφθοράς στο Ιράκ, βάσει κατάθεσης του πρώην υφυπουργού Πετρελαίου Αντνάν αλ
  • Τζουμαΐλι.
  • Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός της «Πράσινης Ζώνης» της Βαγδάτης, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν όλες τις εισόδους.
  • Ορισμένοι από τους συλληφθέντες ανήκουν στο πολιτικό μπλοκ του πρώην πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ
  • Σουντάνι, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι συγκεκριμένες κατηγορίες.
  • Ο νέος πρωθυπουργός Αλί αλ
  • Ζαΐντι, υποψήφιος συναίνεσης και επιχειρηματίας, έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ και προχώρησε στην εκκαθάριση αυτή.
  • Οι συλλήψεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό του Ιράκ, όπου η διαφθορά συνδέεται συχνά με πολιτικές συγκρούσεις.
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Συνολικά 7 άτομα, ανάμεσά του πέντε βουλευτές του ιρακινού κοινοβουλίου συνελήφθησαν στη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Όπως μεταδίδει, οι συλλήψεις βασίστηκαν σε κατάθεση του πρώην υφυπουργού Πετρελαίου Αντνάν αλ-Τζουμαΐλι, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα, και «περιλάμβαναν μέλη του Κοινοβουλίου των οποίων η βουλευτική ασυλία είχε αρθεί».

Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν νωρίς την Κυριακή όλες τις εισόδους της ισχυρά οχυρωμένης «Πράσινης Ζώνης» της πρωτεύουσας και πραγματοποίησαν επιδρομές εντός του συγκροτήματος που στεγάζει βασικούς κυβερνητικούς θεσμούς και ξένες πρεσβείες.

Σύμφωνα με έκθεση υπηρεσίας ασφαλείας που έλαβε το Associated Press, μερικοί από τους συλληφθέντες προέρχονταν από το πολιτικό μπλοκ του πρώην πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες ήταν οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον τους.

Το μπλοκ του αλ-Σουντάνι κέρδισε το μεγαλύτερο ποσοστό εδρών στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά τελικά ο ίδιος αποχώρησε εν μέσω αδιεξόδου στο «Πλαίσιο Συντονισμού» — έναν συνασπισμό σιιτικών κομμάτων συμμαχικών με το Ιράν που έφερε τον αλ-Σουντάνι στην εξουσία — σχετικά με τον προτιμώμενο υποψήφιό τους για πρωθυπουργό.

Τον αντικατέστησε ο Αλί αλ-Ζαΐντι, επιχειρηματίας και νεοεισερχόμενος στην πολιτική, ο οποίος αναδείχθηκε ως υποψήφιος συναίνεσης και έλαβε την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι συλλήψεις ενδέχεται να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο του Ιράκ, όπου οι κατηγορίες για διαφθορά συχνά διασταυρώνονται με αντιπαλότητες για την εξουσία και την επιρροή.

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