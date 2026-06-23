Μουντιάλ 2026: Τι έκαναν οι παίκτες της Γαλλίας και του Ιράκ κατά την διακοπή του αγώνα

Ο αγώνας μεταξύ του Ιράκ και της Γαλλίας ήταν ο 42ος αγώνας που διεξήχθη σε αυτό το Μουντιάλ – και ο πρώτος που διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μουντιάλ 2026: Τι έκαναν οι παίκτες της Γαλλίας και του Ιράκ κατά την διακοπή του αγώνα

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πανηγυρίζει μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ μετά το τρίτο γκολ της ομάδας τους, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο αγώνας Ιράκ
  • Γαλλία στο Μουντιάλ 2026 διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και κεραυνών, καθιστώντας τον πρώτο που σταμάτησε για καιρικούς λόγους στο τουρνουά.
  • Οι παίκτες της Γαλλίας παρέμειναν συγκεντρωμένοι και κρατήθηκαν ψυχολογικά έτοιμοι στα αποδυτήρια, ενώ ο προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν ανέφερε ότι πέρασαν την ώρα αναμένοντας με υπομονή.
  • Η διακοπή επηρέασε την απόδοση της ομάδας του Ιράκ, με τον προπονητή Γκράχαμ Άρνολντ να επισημαίνει ότι το λάθος μετά τη διακοπή κόστισε στην ομάδα του.
  • Η Γαλλία κέρδισε τελικά τον αγώνα με 3
  • 0 και προκρίθηκε στη φάση των 32, με τον Εμπαπέ να σκοράρει δύο γκολ.
  • Η FIFA ακολούθησε τις οδηγίες της NOAA για τη διακοπή του αγώνα, καθώς οι τοπικές αρχές έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια σε τέτοιες περιπτώσεις.
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Για περισσότερες από δύο ώρες διακόπηκε ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τους παίκτες, τους προπονητές και για τους 68.344 φίλαθλους που βρίσκονταν μέσα στο στάδιο Philadelphia Stadium, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ο αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε στις 17:00 (τοπική ώρα, 00:00 ώρα Ελλάδος) ολοκληρώθηκε τελικά στις 20:47 (τοπική ώρα, 03:47 ώρα Ελλάδος), δύο ώρες αργότερα από ότι ήταν προγραμματισμένο, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

Jules Kounde

Η καταρρακτώδης βροχή είχε ήδη ξεκινήσει από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έληξε στις 17:49 (τοπική ώρα, 00:49 ώρα Ελλάδος) με την Γαλλία να προηγείται 1-0. Όταν τελικά κρίθηκε ασφαλές για να ξαναρχίσει ο αγώνας, η ώρα ήταν 20:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδος).

Η Γαλλία, πρόθυμη να αναπληρώσει τον χρόνο που πέτυχε, σκόραρε άλλα δύο γκολ και κέρδισε με 3-0, με αποτέλεσμα να προκριθεί στην επόμενη φάση, στον γύρο των 32.

Δεν υπήρξε διάλειμμα ενυδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο τέλος δόθηκαν μόλις δύο λεπτά επιπλέον χρόνου.

Τι έκαναν οι παίκτες

«Ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά», δήλωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ, αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Περάσαμε πολύ χρόνο περιμένοντας. Ήταν συναισθηματικά και ψυχολογικά εξαντλητικό, γιατί έπρεπε να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο παιχνίδι, ενώ περιμέναμε στα αποδυτήρια. Το να είμαστε στα αποδυτήρια για μιάμιση ώρα – σχεδόν δύο ώρες – ενώ παράλληλα προσπαθούσαμε να μην χάσουμε την συγκέντρωση μας ήταν πολύ δύσκολο», εξήγησε ο ίδιος.

Kylian Mbappe

Ο Κίλιαν Εμπαπέ δίνει οδηγίες στο προσωπικό συντήρησης του γηπέδου για το πού να σκουπίσουν το νερό από τον αγωνιστικό χώρο

AP

Τι έκαναν, όμως, κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ωρών;

«Παίζαμε χαρτιά», αστειεύτηκε ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν.

«Όχι, εντάξει, απλά περιμέναμε, περνούσαμε καλά και διασκεδάζαμε. Ήταν θέμα ασφάλειας - δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ενάντια στη βροχή και στους κεραυνούς», τόνισε ο ίδιος, εξηγώντας ότι δεν ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την κατάσταση αλλά ότι ελπίζει να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.

Ο αγώνας μεταξύ του Ιράκ και της Γαλλίας ήταν ο 42ος αγώνας που διεξήχθη σε αυτό το Μουντιάλ – και ο πρώτος που διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

Η FIFA δεν έχει την εξουσία να θεσπίζει τους δικούς της κανόνες όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών.

Έτσι, μιας και ο αγώνας διεξήχθη στη Φιλαδέλφεια, ακολούθησαν τις συστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η NOAA ορίζει ότι, εάν εντοπιστεί κεραυνός σε απόσταση οκτώ μιλίων από ένα γήπεδο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί.

Iraq France WCup Soccer

Παίκτες της Γαλλίας έκαναν προθέρμανση πριν από την επανέναρξη του αγώνα

AP

Τι έκαναν οι οπαδοί

Ο ήλιος έλαμπε στη Φιλαδέλφεια λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά όταν έληξε το πρώτο ημίχρονο, ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνοί και αστραπές.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, η βροχή έγινε ακόμη πιο έντονη, ενώ ζητήθηκε από τους θεατές να αναζητήσουν καταφύγιο στους διαδρόμους του σταδίου.

APTOPIX Iraq France WCup Soccer

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, οι περισσότεροι οπαδοί παρέμειναν στο γήπεδο, το οποίο φαινόταν και πάλι γεμάτο κατά την επανέναρξη του αγώνα.

Όταν το παιχνίδι τελικά ξανάρχισε, ο Εμπαπέ σκόρασε ένα δέυτερο γκολ για τη Γαλλία, μετά από ένα λάθος των παικτών του Ιράκ.

Ο Αυστραλός προπονητής του Ιράκ, Γκράχαμ Άρνολντ, πιστεύει ότι η μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να συνέβαλε στο λάθος.

«Είπα στους παίκτες μου πριν βγούμε ξανά στο γήπεδο να είναι συγκεντρωμένοι ψυχολογικά. Το απογοητευτικό ήταν ότι το λάθος μας κόστισε», είπε.

«Η διακοπή προφανώς έκανε τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα για τους παίκτες. Είναι η πρώτη φορά που το βιώνω ως προπονητής ή ως παίκτης».

Iraq France WCup Soccer

Το προσωπικό του γηπέδου απομακρύνει το νερό από τον αγωνιστικό χώρο

AP

Ο Άρνολντ ανέφερε ότι αξιοποίησε τον χρόνο με τους παίκτες του για να αναλύσουν τις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο αγώνας έληξε 3-0 όταν ο Ολίσε έκλεψε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ιρακινών, βρήκε εξαιρετικά τον Ντεμπελέ που βγήκε μόνος του σε πλάγια θέση και σκόραρε.

Ο επόμενος αγώνας της Γαλλίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου ενάντια στην Νορβηγία.

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