Ενοχλημένος ο Ντεσάν με τη διακοπή στο Γαλλία–Ιράκ: «Όλα αλλάζουν κάθε 30 δευτερόλεπτα»

Snapshot Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, ανέφερε την αβεβαιότητα λόγω των συνεχών αλλαγών στην εκτίμηση της επανέναρξης του αγώνα κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Η διακοπή του αγώνα Γαλλία–Ιράκ οφείλεται σε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στη Φιλαδέλφεια, με τους παίκτες να παραμένουν στα αποδυτήρια.

Το πρωτόκολλο ασφάλειας απαιτεί τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς κεραυνούς για να συνεχιστεί ο αγώνας, με κάθε νέο κεραυνό να επεκτείνει την αναμονή.

Οι φίλαθλοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις ανοικτές εξέδρες και να βρουν προστατευμένα σημεία λόγω της επικίνδυνης κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία προκάλεσε καθυστερήσεις και πριν από την έναρξη του αγώνα, επηρεάζοντας το άνοιγμα των θυρών του σταδίου. Snapshot powered by AI

Η παρατεταμένη διακοπή στο Γαλλία–Ιράκ, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας στη Φιλαδέλφεια, έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό απόλυτης αβεβαιότητας για παίκτες και προπονητές.

Με τις δύο ομάδες να παραμένουν στα αποδυτήρια και τις εκτιμήσεις για την επανέναρξη να αλλάζουν συνεχώς, ο Ντιντιέ Ντεσάν αποκάλυψε πως είχε σταματήσει ακόμη και να ενημερώνει τους ποδοσφαιριστές του.

«Σταμάτησα να ενημερώνω τους παίκτες, γιατί όλα αλλάζουν κάθε 30 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατούσε στο γαλλικό στρατόπεδο.

Η αναμέτρηση διακόπηκε στο ημίχρονο, όταν εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για καταιγίδα και κεραυνούς κοντά στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις ανοικτές εξέδρες και να μετακινηθούν σε προστατευμένα σημεία, ενώ οι ποδοσφαιριστές παρέμειναν στα αποδυτήρια.

Το πρωτόκολλο ασφαλείας προβλέπει ότι για να συνεχιστεί ο αγώνας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς νέα καταγραφή κεραυνού στην περιοχή. Κάθε νέα ηλεκτρική δραστηριότητα μηδενίζει την αντίστροφη μέτρηση, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο την αναμονή.

Η κακοκαιρία είχε προκαλέσει προβλήματα και πριν από τη σέντρα, καθώς είχε καθυστερήσει και το άνοιγμα των θυρών του σταδίου.