Οι γεωλόγοι έψαχναν για χρυσό, αλλά βρήκαν κάτι πολύ πιο σπάνιο

Η αυστραλιανή έρημος αποκάλυψε ένα μυστικό που ήταν κρυμμένο βαθιά κάτω από στρώματα σκόνης και πετρωμάτων. Οι γεωλόγοι αρχικά αναζητούσαν χρυσό, όμως αντί για λαμπερό μέταλλο, ανακάλυψαν το αποτύπωμα μιας αρχαίας κοσμικής καταστροφής.

Κάτω από την επιφάνεια της γνωστής περιοχής Ora Banda, βρέθηκαν τα απομεινάρια ενός κρατήρα που δημιουργήθηκε από έναν πλούσιο σε σίδηρο μετεωρίτη. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που έλιωσε πετρώματα, παραμόρφωσε κρυστάλλους και εκτόξευσε θραύσματα που περιείχαν χρυσό στον αέρα. Όμως ο χρόνος έχει σχεδόν σβήσει τα ίχνη της καταστροφής.

Οι επιστήμονες εντόπισαν περίεργες δομές στα πετρώματα, λιωμένο γυαλί και σπάνια μέταλλα τυπικά των μετεωριτών, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα σημεία πρόσκρουσης στον πλανήτη.

Κυκλική ανωμαλία

Η ανακάλυψη είναι επίσης εντυπωσιακή επειδή ο κρατήρας είναι κρυμμένος μέσα σε μερικά από τα αρχαιότερα πετρώματα της Γης. Υποδηλώνει επίσης ότι άλλα ξεχασμένα ίχνη της ταραχώδους νεότητας του πλανήτη μας μπορεί να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

Ακόμη πιο παράξενο, ο κρατήρας δεν αποκαλύφθηκε στην επιφάνεια, αλλά μέσω μετρήσεων βαρύτητας που έδειξαν μια κυκλική ανωμαλία κρυμμένη κάτω από την έρημο για εκατομμύρια χρόνια.