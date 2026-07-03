Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

Snapshot Ο Φάμπιο Ισάακ Μπράβ Ακόστα, 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Γύρο των Μαθηματικών Ολυμπιάδων «Copernicus» στη Σιγκαπούρη.

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πάνω από 2.000 παιδιά από 187 χώρες, με την Ιαπωνία και τη Ρωσία να μοιράζονται το βάθρο.

Ο Φάμπιο ξεπέρασε δυσκολίες ταξιδιού και ψυχολογικές προκλήσεις λόγω σεισμών στη Βενεζουέλα, ενώ η προσευχή αποτέλεσε σημαντική συνήθεια για αυτόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Είχε προηγουμένως κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στους Μαθηματικούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Νέας Υόρκης, που του έδωσαν πρόκριση στον παγκόσμιο γύρο.

Εκτός από τα μαθηματικά, ο Φάμπιο διακρίνεται και στην κολύμβηση, με 27 χρυσά μετάλλια, και ονειρεύεται να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Snapshot powered by AI

O Φάμπιο Ισάακ Μπράβο Ακόστα είναι μόλις 9 ετών και κατάφερε κάτι που ελάχιστοι ίσως πετύχουν στη ζωή τους, αλλά διαθέτει έναν δείκτη νοημοσύνης 146, κάτι που τον χαρακτηρίζει ως παιδί-θαύμα.

Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Γύρο των Μαθηματικών Ολυμπιάδων «Copernicus» που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη, όπου περισσότερα από 2.000 παιδιά από 187 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν.

Μετά τον διαγωνισμό, μοιράστηκε ένα μήνυμα στα κοινωνικά του δίκτυα, όπου περιέγραψε το μακρύ ταξίδι μέχρι τη Σιγκαπούρη και ευχαρίστησε για την υποστήριξη που έλαβε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Ήταν πολύ μακριά, πάνω από 30 ώρες ταξίδι με 3 ενδιάμεσες στάσεις, Μπογκοτά, Γαλλία, Ισπανία και τελικά Σιγκαπούρη. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και για μια στιγμή πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω», έγραψε.

Ο Φάμπιο ζει στο Περού, αλλά είναι από τη Βενεζουέλα και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία που ζει η χώρα λόγω των καταστροφικών σεισμών, καθώς όπως παραδέχθηκε επηρέασαν τη διάθεσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, δήλωσε ότι η αλληλεγγύη που έδειξαν οι άνθρωποι προς τη χώρα του τον ηρέμησε και του υπενθύμισε ότι ο Θεός ήταν παρών.

Τις τελευταίες ημέρες του διαγωνισμού, η προσευχή έγινε μία από τις βασικότερες συνήθειές του. «Δεν ήταν εύκολο, η Ιαπωνία και η Ρωσία μοιράστηκαν το βάθρο και είναι εξαιρετικές, όπως και κάθε χώρα που συμμετείχε», πρόσθεσε ο Ακόστα.

Ο Φάμπιο είχε ήδη κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στους Μαθηματικούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Νέας Υόρκης, που διοργανώθηκαν και πάλι από τον Copernicus, γεγονός που του επέτρεψε να προκριθεί στον παγκόσμιο γύρο.

Ο Φάμπιο συνηθίζει να τονίζει τη στήριξη όσων ενθάρρυναν την εκπαίδευσή του από μικρή ηλικία. Μετά την επιστροφή του από τη Σιγκαπούρη, αφιέρωσε ένα ειδικό μήνυμα στον καθηγητή του και στα άτομα που τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της μαθηματικής του προετοιμασίας.

Ο Φάμπιο είχε πάντα μεγάλη ευχέρεια στα μαθηματικά: λύνει τετραγωνικές ρίζες, εκτελεί πολύπλοκες διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς και γνωρίζει άριστα τον περιοδικό πίνακα.

Ενώ πολλά παιδιά αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε παζλ ή παιχνίδια, ο Φάμπιο προτίμησε από πολύ μικρός να απομνημονεύει τον περιοδικό πίνακα και να μελετά τη γεωγραφία του κόσμου.

Η ικανότητά του να απομνημονεύει ακριβείς τοποθεσίες εξέπληξε την οικογένειά του και τους δασκάλους του. Έμαθε επίσης αγγλικά αυτοδίδακτα και έφτασε σε προχωρημένο επίπεδο χωρίς να έχει παρακολουθήσει μαθήματα.

Το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στον ακαδημαϊκό τομέα. Ο Φάμπιο ασχολείται με την κολύμβηση από πολύ μικρή ηλικία και έχει ήδη συγκεντρώσει 27 χρυσά μετάλλια σε διάφορους αγώνες. Όνειρό του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κολυμβητής.