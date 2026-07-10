Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

Snapshot Στον Ασπρόπυργο ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων μετά από έκρηξη που επεκτάθηκε σε όμορα κτήρια.

Τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ με εκτεταμένα εγκαύματα.

Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης είναι ανάφλεξη αερίου από βυτιοφόρο όχημα, πιθανόν λόγω τσιγάρου ή χρήσης φωτιάς κοντά σε διαρροή αερίου.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου, ενώ η προανάκριση για τα αίτια συνεχίζεται.

Ορισμένοι τραυματίες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Θριάσιο και Αττικό, με κάποιους να έχουν ελαφρά εγκαύματα και άλλους αναπνευστικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στο συνεργείο φορτηγών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο και δείχνουν έναν εργαζόμενο να βγαίνει μέσα από το φλεγόμενο κτήριο.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (09/07) σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με τη φωτιά να επεκτείνεται πολύ γρήγορα σε όμορα κτήρια.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα συνολικά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και το Αττικό νοσοκομείο, ενώ δύο εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ με εκτεταμένα εγκαύματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες εργαζόμενοι

Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας, ηλικίας 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά σοβαρή.

Παράλληλα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία δύο ακόμη τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, από τους συνολικά έξι που είχαν μεταφερθεί εκεί μετά το περιστατικό.

Στο νοσοκομείο Αττικόν παραμένει ένας ασθενής για προληπτική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έκθεσής του στους καπνούς.

Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης αποδίδεται σε ανάφλεξη αερίου από ένα βυτιοφόρο όχημα που βρισκόταν μέσα στο συνεργείο κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος, ενώ διεξάγεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

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