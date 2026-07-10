Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

Ένας αγρότης στην Ινδονησία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βρήκε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο μετακίνησης: χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αγροτικό drone για να μεταφέρεται πάνω από τα χωράφια.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας φαίνεται να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια πάνω από καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή της Ιάβας μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.

Η εικόνα θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως πρόκειται για πραγματική καταγραφή που έχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα social media.

Τα συγκεκριμένα drones χρησιμοποιούνται συνήθως στη γεωργία ακριβείας, κυρίως για τον ψεκασμό καλλιεργειών ή τη διασπορά λιπασμάτων και σπόρων. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο αγρότης τα αξιοποίησε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, μετατρέποντάς τα σε αυτοσχέδιο μέσο μεταφοράς.