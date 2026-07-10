Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Snapshot Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συναίνε της 19χρονης ΑΤ Ομονοίας.

Ένας από τους καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λόγω καταγραφής των πράξεων με κάμερα.

Ο τρίτος αστυνομικός, που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για να αποφασίσει σχετικά με τα ελαφρυντικά και τις ποινές των καταδικασθέντων. Snapshot powered by AI

Ένοχους για βιασμό από κοινού χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης έκρινε, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική.



Με την ίδια απόφαση, ο ένας από τους δύο καταδικασθέντες κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε καταγράψει τις πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του.



Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας και θα επανέλθει το απόγευμα για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών και την επιμέτρηση των ποινών στους δύο καταδικασθέντες.

Η εισαγγελική πρόταση περί αθώωσης που απορρίφθηκε

Την εκτίμηση ότι η κατηγορία του ομαδικού βιασμού δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας είχε αναλύσει στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη για την υπόθεση της 19χρονης, την Τετάρτη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε την αθώωση, λόγω αμφιβολιών, των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, καθώς και του τρίτου που δικάζεται για συνέργεια. Αντίθετα, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ένας εκ των κατηγορουμένων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέγραφε σε βίντεο όσα συνέβαιναν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία δεν αρκούν για να στοιχειοθετήσουν ότι η σεξουαλική πράξη τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας. Όπως ανέφερε, στις καταθέσεις της εντόπισε σοβαρές αντιφάσεις, κενά και ανακολουθίες, ενώ υποστήριξε ότι η μεταγενέστερη μεταβολή της βούλησής της δεν συνεπάγεται ότι δεν υπήρξε συναίνεση κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι πράξεις.

Ειδική αναφορά έκανε και στη συμπεριφορά που, κατά την κρίση του, επέδειξε η 19χρονη κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε “όχι”, δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο, παρότι έμεινε μόνη της και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να απευθυνθεί ακόμη και στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συμβαδίζει, κατά την άποψή του, με εκείνη ενός ανθρώπου που έχει υποστεί βιασμό.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από παριστάμενους στη δικαστική αίθουσα, με τον εισαγγελέα να απαντά ότι η κρίση του δικαστηρίου δεν μπορεί να βασιστεί στην ηθική απαξία της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων αλλά αποκλειστικά στα αποδεικτικά στοιχεία. «Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος των κατηγορουμένων. Για να υπάρξει καταδίκη απαιτείται πλήρης απόδειξη. Αποδείχθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση», είπε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την αποδοκιμασία του για τη στάση των δύο αστυνομικών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους απολύτως ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους. Όπως τόνισε, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, όφειλαν να προστατεύσουν τη νεαρή γυναίκα και να διαφυλάξουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας. «Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πειθαρχική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά την καταγγελία της τότε 19χρονης, η οποία υποστήριξε ότι το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 ζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς που περιπολούσαν στο Θησείο για ζήτημα που είχε προκύψει στην εργασία της. Όπως έχει καταθέσει, εκείνοι της πρότειναν να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, ενώ ο ένας κατέγραφε όσα συνέβαιναν.

Οι κατηγορούμενοι έχουν παραδεχθεί ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτή έγινε με τη συναίνεση της 19χρονης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά τους λανθασμένη.

Διαβάστε επίσης