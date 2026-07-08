Υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας: Αθώωση λόγω αμφιβολιών προτείνει ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία δεν αρκούν για να στοιχειοθετήσουν ότι η σεξουαλική πράξη τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας: Αθώωση λόγω αμφιβολιών προτείνει ο εισαγγελέας

Το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας 

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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Με την εκτίμηση ότι η κατηγορία του ομαδικού βιασμού δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ολοκλήρωσε την αγόρευσή του ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη για την υπόθεση της 19χρονης που καταγγέλλει ότι βιάστηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε την αθώωση, λόγω αμφιβολιών, των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, καθώς και του τρίτου που δικάζεται για συνέργεια. Αντίθετα, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ένας εκ των κατηγορουμένων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέγραφε σε βίντεο όσα συνέβαιναν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία δεν αρκούν για να στοιχειοθετήσουν ότι η σεξουαλική πράξη τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας. Όπως ανέφερε, στις καταθέσεις της εντόπισε σοβαρές αντιφάσεις, κενά και ανακολουθίες, ενώ υποστήριξε ότι η μεταγενέστερη μεταβολή της βούλησής της δεν συνεπάγεται ότι δεν υπήρξε συναίνεση κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι πράξεις.

Ειδική αναφορά έκανε και στη συμπεριφορά που, κατά την κρίση του, επέδειξε η 19χρονη κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε “όχι”, δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο, παρότι έμεινε μόνη της και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να απευθυνθεί ακόμη και στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συμβαδίζει, κατά την άποψή του, με εκείνη ενός ανθρώπου που έχει υποστεί βιασμό.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από παριστάμενους στη δικαστική αίθουσα, με τον εισαγγελέα να απαντά ότι η κρίση του δικαστηρίου δεν μπορεί να βασιστεί στην ηθική απαξία της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων αλλά αποκλειστικά στα αποδεικτικά στοιχεία. «Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος των κατηγορουμένων. Για να υπάρξει καταδίκη απαιτείται πλήρης απόδειξη. Αποδείχθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση», είπε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την αποδοκιμασία του για τη στάση των δύο αστυνομικών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους απολύτως ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους. Όπως τόνισε, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, όφειλαν να προστατεύσουν τη νεαρή γυναίκα και να διαφυλάξουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας. «Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πειθαρχική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί. Οι δύο κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, ενώ ο τρίτος για συνέργεια. Ένας από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους διώκεται επιπλέον επειδή φέρεται να βιντεοσκόπησε τις επίμαχες πράξεις.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά την καταγγελία της τότε 19χρονης, η οποία υποστήριξε ότι το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 ζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς που περιπολούσαν στο Θησείο για ζήτημα που είχε προκύψει στην εργασία της. Όπως έχει καταθέσει, εκείνοι της πρότειναν να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, ενώ ο ένας κατέγραφε όσα συνέβαιναν.

Οι κατηγορούμενοι έχουν παραδεχθεί ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτή έγινε με τη συναίνεση της 19χρονης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά τους λανθασμένη.

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