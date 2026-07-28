Επείγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του νερού σε περιοχές των δήμων Σιθωνίας και Βόλβης

Οι έρευνες θα γίνουν μετά από εντολή του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου

Γιάννης Καλύβας

Επείγουσες εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του νερού σε περιοχές των δήμων Σιθωνίας και Βόλβης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εισαγγελικές έρευνες διατάχθηκαν για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας και Βόλβης λόγω ανησυχητικών ευρημάτων σε μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις.
  • Στη Σιθωνία ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων σε δείγματα νερού.
  • Στη Νυμφόπετρα Βόλβης βρέθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου σε γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή.
  • Ζητείται η διερεύνηση πιθανής παράλειψης λήψης μέτρων πρόληψης ασθενειών και η κατάθεση εκπροσώπων δημοτικών αρχών και υπηρεσιών ύδρευσης.
  • Εξετάζεται επίσης η πρόοδος στην εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού στη Βόλβη.
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Δύο επείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε, με εντολή προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού- αφενός στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία, όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων, και αφετέρου στην Νυμφόπετρα Βόλβης, όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου.

Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν - μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη Σιθωνία, ο εισαγγελέας επικαλείται τις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, θα προσκομιστούν έγγραφα αναφορικά με πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις τόσο του αρμόδιου Επόπτη Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ).

Όσον αφορά την περίπτωση της Νυμφόπετρας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά, επιπλέον, να ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλβης και να επισυναφθούν στον φάκελο της δικογραφίας έγγραφα που φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την παραπάνω περιοχή.

Επιπλέον ο εισαγγελέας ζητά να ελεγχθεί η πρόοδος των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης ώστε μέσω σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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