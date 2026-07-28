Χειρουργείο στη μέση για τον Ρόδρι – Η νεότερη ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο Ρόδρι υπεβλήθη σε επιτυχημένη μικροεπέμβαση στη μέση του, στη Μαδρίτη. Ο 30άχρονος μέσος των «πολιτών» αισθανόταν ενοχλήσεις και αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με χειρουργείο, ώστε να ξεπεραστεί οριστικά το πρόβλημα και να αρχίσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο Ρόδρι κατέκτησε το Μουντιάλ με την Ισπανία, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της εφετινής διοργάνωσης.

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Παρ’ ότι δεν ανακοινώθηκε το διάστημα απουσίας του, δεδομένα η συμμετοχή στα πρώτα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Όμως, υπάρχει έντονη συζήτηση και στο μεταγραφικό σκέλος, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Έντσο Μαρέσκα, πάντως, έσπευσε να τα διαψεύσει.

Η ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι:

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι ο Ρόδρι υπεβλήθη σε επιτυχημένη μικροεπέμβαση στη μέση. Ο μέσος της ομάδας αισθανόταν ενοχλήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον υπεβλήθη σε χειρουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος και εκκινεί σύντομη περίοδο αποκατάστασης. Όλοι στον σύλλογο τού ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, ενώ, θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την πορεία της αποκατάστασής του».