«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με αρκετές γυναίκες να υποστηρίζουν ότι είχαν βγει μαζί του, ενώ κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που φέρονταν να τους δείχνουν δίπλα στον αθλητή. Ωστόσο, η ιστορία αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη απ' όσο φαινόταν αρχικά.

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