Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Πασσαλίδη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής από τη φωτιά.

Στο σημείο παρευρέθηκαν επίσης δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε στις 13:30 σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Πασσαλίδη. Στο σημείο ενήργησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα δίνοντας από την πρώτη στιγμή τη μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα.

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