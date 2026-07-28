Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Πασσαλίδη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής από τη φωτιά.
  • Στο σημείο παρευρέθηκαν επίσης δυνάμεις του ΕΚΑΒ.
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε στις 13:30 σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Πασσαλίδη. Στο σημείο ενήργησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα δίνοντας από την πρώτη στιγμή τη μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα.

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