Γιατί η καρδιά σας χτυπάει ξαφνικά - Πότε το «φτερούγισμα» είναι σοβαρό

Ένα ξαφνικό αίσθημα ταχυπαλμίας ή έντονων χτύπων στο στήθος μπορεί να είναι ανησυχητικό, ειδικά όταν εμφανίζεται σε κατάσταση ηρεμίας. Οι ταχυπαλμίες είναι μια αυξημένη επίγνωση του καρδιακού παλμού, όχι διάγνωση, και τα περισσότερα σύντομα επεισόδια είναι ακίνδυνα.

Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες ταχυπαλμίες ή εκείνες που συνοδεύονται από πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή λιποθυμία μπορούν να σηματοδοτήσουν ένα πρόβλημα καρδιακού ρυθμού που χρήζει άμεσης αξιολόγησης.

Τι νιώθει κανείς όταν έχει «φτερούγισμα» στην καρδιά;

Οι ταχυπαλμίες μπορεί να μοιάζουν σαν η καρδιά να χτυπάει δυνατά, να «τρέχει γρήγορα» ή σαν να χάνει χτύπους. Η αίσθηση μπορεί να γίνει αισθητή στο στήθος, τον λαιμό και τον αυχένα και μπορεί να διαρκέσει για δευτερόλεπτα, λεπτά ή περισσότερο.

Μερικοί παρατηρούν μεμονωμένους επιπλέον χτύπους, ενώ άλλοι βιώνουν έναν παρατεταμένο γρήγορο ή ακανόνιστο ρυθμό. Οι ταχυπαλμίες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια άσκησης, μετά το φαγητό, ενώ ξαπλώνετε ή χωρίς προφανή αιτία.

Τι προκαλεί τις ταχυπαλμίες;

Συνήθεις παράγοντες που προκαλούν αίσθημα παλμών περιλαμβάνουν:

στρες

άγχος

έλλειψη ύπνου

έντονη άσκηση

πυρετό

αφυδάτωση

ορμονικές αλλαγές κατά την έμμηνο ρύση, την εγκυμοσύνη και την εμμηνόπαυση

Η καφεΐνη, η νικοτίνη, το αλκοόλ, τα ψυχαγωγικά διεγερτικά και ορισμένα φάρμακα για το κρυολόγημα και το άσθμα μπορούν, επίσης, να κάνουν τον καρδιακό παλμό πιο αισθητό.

Ιατρικές αιτίες πέραν της καρδιάς περιλαμβάνουν:

αναιμία από έλλειψη σιδήρου

υπερδραστήριο θυρεοειδή

χαμηλό σάκχαρο στο αίμα

μη φυσιολογικά επίπεδα ηλεκτρολυτών

Το αίσθημα παλμών μπορεί επίσης να προκληθεί από αρρυθμίες όπως κολπική μαρμαρυγή και υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Η νόσος των καρδιακών βαλβίδων και άλλα δομικά καρδιακά προβλήματα είναι λιγότερο συχνές αιτίες.

Δεν είναι πάντα εφικτό να εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί αίσθημα παλμών, γι' αυτό και το μοτίβο, η διάρκεια και τα συνοδά συμπτώματα έχουν σημασία.

Πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται το αίσθημα παλμών ως επείγον περιστατικό;

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166)ς αν το αίσθημα παλμών δεν σταματά ή εμφανίζεται μαζί με:

πόνο ή πίεση στο στήθος

σοβαρή δύσπνοια

λιποθυμία

έντονη ζάλη

αιφνίδια αδυναμία

Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να υποδηλώνουν μια επικίνδυνη αρρυθμία, καρδιακή προσβολή ή άλλη επείγουσα πάθηση.

Κλείστε ένα ιατρικό ραντεβού όταν τα επεισόδια επανεμφανίζονται, διαρκούν περισσότερο από λίγα λεπτά, γίνονται πιο συχνά, διαταράσσουν την καθημερινή ζωή ή εμφανίζονται σε κάποιον με καρδιακή νόσο ή οικογενειακό ιστορικό σοβαρών προβλημάτων ρυθμού.

Πώς διαγιγνώσκεται το αίσθημα παλμών της καρδιάς

Ο ιατρός θα ρωτήσει πότε ξεκινούν τα επεισόδια, πόσο διαρκούν, πώς αισθάνεστε εκείνες τις στιγμές και αν η άσκηση, τα γεύματα, το άγχος ή τα φάρμακα μπορεί να είναι αιτιακοί παράγοντες. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) μπορεί να ανιχνεύσει ορισμένες ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, ενώ οι εξετάσεις αίματος μπορεί να εντοπίσουν αναιμία, νόσο του θυρεοειδούς ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Επειδή το αίσθημα παλμών μπορεί να μην εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας τυπικής επίσκεψης στο ιατρείο, ενδεχομένως ο γιατρός να χρησιμοποιήσει μια συσκευή Holter για την καταγραφής μακροπρόθεσμων συμβάντων, την οποία και θα φοράτε για κάποιες μέρες. Ένα ΗΚΓ μπορεί να συνιστάται όταν υπάρχει υποψία δομικής καρδιακής νόσου. Η τήρηση ενός ημερολογίου συμπτωμάτων μπορεί να διευκολύνει την αξιολόγηση των διαλειπόντων επεισοδίων.

Ποιες θεραπείες μπορούν να σταματήσουν τις ταχυπαλμίες;

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία. Ένα ήπιο αίσθημα παλμών μπορεί να βελτιωθεί με την μείωση της καφεΐνης και του αλκοόλ, τη διακοπή της νικοτίνης, τον επαρκή ύπνο, την ενυδάτωση και τη διαχείριση του στρες. Μην διακόπτετε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή. Αντίθετα, ρωτήστε αν ένα φάρμακο ή συμπλήρωμα μπορεί να συμβάλλει στις ταχυπαλμίες σας.

Όταν ευθύνεται κάποια άλλη πάθηση, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση της αναιμίας, της νόσου του θυρεοειδούς ή ενός προβλήματος ηλεκτρολυτών. Οι αρρυθμίες μπορεί να απαιτούν φάρμακα ή μια καρδιακή επέμβαση, ανάλογα με τον ρυθμό και τους κινδύνους που συνεπάγεται.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα smartwatch να διαγνώσει την αιτία;

Ορισμένες συσκευές μπορούν να καταγράψουν τον καρδιακό ρυθμό ή ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με μονό ηλεκτρόδιο και μπορούν να καταγράψουν χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλείσουν ένα σοβαρό πρόβλημα ούτε να υποκαταστήσουν ένα κλινικό ΗΚΓ και μια επαγγελματική ιατρική ερμηνεία.

Γιατί το αίσθημα παλμών είναι συχνά πιο αισθητό τη νύχτα;

Ένα ήσυχο περιβάλλον και η ακινησία μπορούν να κάνουν πιο εύκολο να αισθανθεί κανείς τους φυσιολογικούς ή ασυνήθιστους παλμούς. Τα νυχτερινά επεισόδια μπορεί επίσης να ακολουθούν καφεΐνη, αλκοόλ, άγχος ή ένα μεγάλο γεύμα. Τα επαναλαμβανόμενα ή παρατεταμένα συμπτώματα εξακολουθούν να χρήζουν αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Το «φτερούγισμα» στην καρδιά είναι συνήθως σύντομο και ακίνδυνο αίσθημα παλμών, αλλά μπορεί επίσης να αντανακλά μια αρρυθμία ή άλλη θεραπεύσιμη πάθηση. Παρακολουθήστε τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, εξετάστε πιθανούς παράγοντες που προκαλούν αίσθημα παλμών και ζητήστε επείγουσα φροντίδα αν εμφανίζεται αίσθημα παλμών μαζί με πόνο στο στήθος, δύσπνοια, σοβαρή ζάλη ή λιποθυμία.

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