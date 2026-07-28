Τομ Κρουζ: Η κόρη του αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο του πατέρα της - Πώς ονομάζεται

Snapshot Η Σούρι Κρουζ άλλαξε επίσημα το επώνυμό της σε Σούρι Νοέλ, υιοθετώντας το μεσαίο όνομα της μητέρας της.

Η αλλαγή του ονόματος επιβεβαιώθηκε μέσω εγγραφής ψηφοφόρων και είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024.

Η Σούρι χρησιμοποίησε το νέο της όνομα κατά την αποφοίτησή της από το λύκειο και την εγγραφή της στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς χώρισαν το 2012, όταν η Σούρι ήταν έξι ετών.

Η Σούρι διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Η Σούρι Κρουζ, κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, προχώρησε και επίσημα στην αλλαγή του επωνύμου της, εγκαταλείποντας το «Κρουζ» και υιοθετώντας το «Νοέλ», σύμφωνα με στοιχεία εγγραφής ψηφοφόρων που επιβεβαίωσε το περιοδικό People.

Η 20χρονη φοιτήτρια χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Σούρι Νοέλ, με το «Νοέλ» να αποτελεί το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς.

Η αλλαγή είχε ξεκινήσει από το 2024

Παρότι η αλλαγή επιβεβαιώθηκε τώρα, η Σούρι είχε ήδη δώσει το πρώτο δείγμα της απόφασής της το καλοκαίρι του 2024. Στην αποφοίτησή της από το λύκειο εμφανίστηκε με το όνομα Σούρι Νοέλ, χωρίς να χρησιμοποιήσει το επώνυμο του πατέρα της.

https://www.instagram.com/p/DT1vtmsk7Zb/

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της στο Carnegie Mellon University στην Πενσιλβάνια, εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους της κομητείας Allegheny με το ίδιο όνομα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή έγινε και σε νομικό επίπεδο.

Στιγμιότυπο με τον Τομ Κρουζ και την κόρη του παλιότερα

Το διαζύγιο των γονιών της

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς απέκτησαν τη Σούρι τον Απρίλιο του 2006, επτά μήνες πριν παντρευτούν. Το ζευγάρι χώρισε το 2012, όταν η κόρη τους ήταν μόλις έξι ετών.

https://www.instagram.com/p/DSDwZLJEaK_/

Τα τελευταία χρόνια η Σούρι διατηρεί χαμηλό προφίλ, ενώ έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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