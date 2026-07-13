Τομ Κρουζ: Κυριολεκτικά αγνώριστος στη νέα ταινία του «Digger» - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο Τομ Κρουζ εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά και προσθετική κοιλιά στη νέα του ταινία «Digger».

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ιναρίτου και κυκλοφορεί στις 22 Οκτωβρίου.

Ο Κρουζ υποδύεται έναν μεγιστάνα του πετρελαίου που προκαλεί κατά λάθος παγκόσμια οικολογική κρίση.

Στην πλοκή, ο χαρακτήρας του αναλαμβάνει αποστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που παίζει ο Τζον Γκούντμαν, για να σώσει τον πλανήτη. Snapshot powered by AI

Μία δραματική μεταμόρφωση έκανε για τις ανάγκες της νέας ταινίας του «Digger» ο Τομ Κρουζ.

Ο 64χρονος χολυγουντιανός ηθοποιός είναι γνωστός για την άψογη εικόνα του γόη και γι’ αυτό η νέα ταινία άφησε άφωνους τους θαυμαστές του. Στο τρέιλερ της ταινίας, την οποία σκηνοθετεί ο Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ιναρίτου, ο Τομ Κρουζ εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά και μία προσθετική κοιλιά.

Η ταινία έχει ως πρωταγωνιστή τον Ντίγκερ, έναν μεγιστάνα του πετρελαίου και δισεκατομμυριούχο, ο οποίος προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική κρίση.

Στην ταινία, η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου, ο Ντίγκερ αναλαμβάνει την αποστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν, να σώσει τον πλανήτη.