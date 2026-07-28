«Έπεσε» το Ελευθέριος Βενιζέλος για την Παγκόσμια Κυπελλούχο του πόλο, την Εθνική Ελλάδας

Η εθνική ομάδα πόλο επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία, όπου την υποδέχτηκε πλήθος κόσμου.  

Μιχάλης Παπαδάκος

«Έπεσε» το Ελευθέριος Βενιζέλος για την Παγκόσμια Κυπελλούχο του πόλο, την Εθνική Ελλάδας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η εθνική ομάδα πόλο επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία, όπου την υποδέχτηκε πλήθος κόσμου.
  • Ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος τόνισε την επιμονή και την ενότητα της ομάδας ως κλειδιά για την επιτυχία και δήλωσε ότι θέτουν νέους στόχους για το μέλλον.
  • Το νικητήριο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου επισφράγισε τη νίκη, με τον Βλάχο να αναφέρει τα μαθήματα από προηγούμενες αποτυχίες.
  • Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, υποσχέθηκε στήριξη στους αθλητές για μελλοντικές διοργανώσεις, ενώ ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, κάλεσε για ξεκούραση πριν τις απαιτητικές επόμενες περιόδους.
  • Ο τερματοφύλακας και MVP, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ανέφερε ότι η ομάδα ήταν πιο έτοιμη από ποτέ και πως η κατάκτηση του χρυσού ανοίγει δρόμο για μεγαλύτερους στόχους.
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Επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μετά την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου στην Αυστραλία. Οι θριαμβευτές γνώρισαν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τους υποδεχθεί.

Τα συνθήματα έδιναν κι έπαιρναν. «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» φώναζε ο συγκεντρωμένος κόσμος και «Ελλάς, Ελλάς» με τους αθλητές να απολαμβάνουν τις στιγμές λατρείας, την ώρα που τους υποδέχονταν με μία ανθοδέσμη ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κι ο γ.γ. Γιώργος Μαυρωτάς, παλαίμαχος αθλητής της υδατοσφαίρισης.

Βρούτσης: «Το εθνικό μας άθλημα είναι το πόλο»

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι, δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, το περιμέναμε. Είμαστε υπερήφανοι. Άντρες και γυναίκες που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και στις υποδομές αυτό που γίνεται, δεν έχει προηγούμενο.

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Ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, Θοδωρής Βλάχος, εμφανώς ανακουφισμένος και δικαιωμένος ύστερα από τις αποτυχημένες προσπάθειες για την κατάκτηση της κορυφής σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια κι ολυμπιακά τουρνουά, έβαλε τον πήχη ακόμα ψηλότερα. «Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή, όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα.

Αν γινόταν εμμονή το χρυσό, θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι, μακάρι να έρθουν κι άλλα βάθρα και μετάλλια» είπε αρχικά.

«Έμεναν 12 δευτερόλεπτα, έχουν δει πολλά τα μάτια μας»

Όσον αφορά στο «χρυσό» γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου ο Θοδωρής Βλάχος, θυμήθηκε τα... στραπάτσα και τους αποκλεισμούς και τα χαμένα μετάλλια στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως αυτή τη φορά, όλοι οι οιωνοί ήταν με την πλευρά της «γαλανόλευκης».

αργυρόπουλος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος που σημείωσε το νικητήριο γκολ στον τελικό με την Ουγγαρία

INTIME SPORTS

«Μετά το γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής μάθαμε απ' αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε, τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας».

Τέλος, αναφορικά με την απήχηση που είχε η κατάκτηση της κορυφής του κόσμου στους απανταχού Έλληνες, είπε: «Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους.

Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ (σ.σ.: στο εσωτερικό της χώρας) και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι αυτό».

O πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος είπε απευθυνόμενος στους αθλητές: «Είναι τεράστια επιτυχία και σας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον, για τα παγκόσμια και τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Θα είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστείτε».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της ΚΟΕ τόνισε: «Εκφράζουμε την υπόσχεση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Να ξεκουραστούν τώρα τα παιδιά, να πάρουν δυνάμεις γιατί οι επόμενοι 18-20 μήνες θα είναι πολύ κουραστικοί».

«Μας ανοίγει η όρεξη για κάτι μεγαλύτερο»

Τέλος, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο τερματοφύλακας της γαλανόλευκης και MVP του τουρνουά, είπε: «Το έχω ονειρευτεί το χρυσό αλλά δεν ερχόταν εύκολα. Ματώσαμε, αποτύχαμε, ήρθε η ώρα μας, ήμασταν πιο έτοιμοι από ποτέ. Όλα τα ματς κρίθηκαν στο γκολ, στις κρίσιμες στιγμές, ήμασταν εκεί και μας έδωσε την πρώτη θέση. Είδαμε και μόνοι μας ότι όντως γίνεται (σ.σ.: η κατάκτηση της κορυφής) και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας ήταν πάντα η κορυφή κι αυτό θα γίνεται και στο εξής».

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