Γιατί οι αρχαίοι έθαβαν τους νεκρούς μέσα στα σπίτια τους – Τι δείχνει νέα αρχαιολογική μελέτη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι πολλές αρχαίες κοινωνίες έθαβαν συγγενείς μέσα ή κοντά στα σπίτια τους. Οι λόγοι πίσω από την πρακτική της «οικιακής ταφής».

Μίλτος Τσεκούρας

Γιατί οι αρχαίοι έθαβαν τους νεκρούς μέσα στα σπίτια τους – Τι δείχνει νέα αρχαιολογική μελέτη
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  • Ένα δεύτερο άτομο βοήθησε τον ναυαγοσώστη να οδηγήσουν ασφαλώς τον κολυμβητή στην ξηρά.
  • Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 25 διασώσεις στην περιοχή λόγω των επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών.
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Για χιλιάδες χρόνια, σε πολλές κοινωνίες του κόσμου, οι νεκροί δεν απομακρύνονταν από τους ζωντανούς. Οι οικογένειες έθαβαν συγγενείς τους μέσα ή κοντά στα σπίτια τους, διατηρώντας μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στον χώρο κατοικίας και στους προγόνους τους.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η πρακτική αυτή, γνωστή στους αρχαιολόγους ως «οικιακή ταφή» (residential burial), ήταν πολύ πιο διαδεδομένη στις αρχαίες κοινωνίες από ό,τι δείχνουν οι καταγραφές των τελευταίων αιώνων.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Σαμπίνα Τσβέτσεκ (Sabina Cveček) του Field Museum στο Σικάγο, προσπάθησε να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: γιατί ορισμένες κοινωνίες επέλεγαν να θάβουν τους νεκρούς τους μέσα στον οικιακό χώρο και γιατί αυτή η πρακτική μειώθηκε ή εξαφανίστηκε σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Οι αρχαίες κοινωνίες έθαβαν συχνότερα τους νεκρούς κοντά στο σπίτι

Οι ερευνητές δημιούργησαν δύο ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, συγκρίνοντας αρχαιολογικά ευρήματα με καταγραφές από κοινωνίες των τελευταίων αιώνων.

Η πρώτη βάση περιλάμβανε 60 κοινωνίες από τη βάση δεδομένων eHRAF World Cultures, η οποία συγκεντρώνει ανθρωπολογικές καταγραφές από ερευνητές που μελέτησαν ζωντανές κοινότητες τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι μόνο περίπου το 12% αυτών των κοινωνιών διατηρούσε πρακτικές οικιακής ταφής.

Η εικόνα ήταν διαφορετική όταν οι επιστήμονες εξέτασαν αρχαιολογικά δεδομένα από παλαιότερες κοινωνίες.

Η δεύτερη βάση δεδομένων περιλάμβανε 49 αρχαιολογικές θέσεις από τη βάση eHRAF Archaeology, οι οποίες αφορούσαν πολύ παλαιότερους πολιτισμούς.

Σε αυτή την περίπτωση, περίπου το 33% των αρχαίων κοινωνιών είχε θάψει τουλάχιστον ορισμένα μέλη της οικογένειας μέσα ή κοντά στις κατοικίες τους.

Η διαφορά αυτή οδήγησε τους ερευνητές σε ένα βασικό συμπέρασμα: οι σύγχρονες ανθρωπολογικές καταγραφές δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τις παλαιότερες πολιτισμικές πρακτικές.

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Η Δρ. Σαμπίνα Τσβέτσεκ επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο του Λεπένσκι Βιρ στο φαράγγι του Δούναβη στη Σερβία

Sabina Cveček

Δεν ήταν μόνο θέμα ιδιοκτησίας γης

Μία από τις παλαιότερες θεωρίες για την εμφάνιση των οικιακών ταφών υποστήριζε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα σε έναν τόπο.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι τάφοι μέσα ή δίπλα στις κατοικίες λειτουργούσαν ως σημάδια οικογενειακής παρουσίας και μπορούσαν να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις μιας ομάδας πάνω στη γη.

Η νέα μελέτη όμως δεν εντόπισε ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη μόνιμη εγκατάσταση και στην πρακτική της οικιακής ταφής.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι λόγοι ήταν πιο σύνθετοι και συνδέονταν κυρίως με τις αντιλήψεις κάθε κοινωνίας για τη σχέση ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς.

Θρησκευτικές και κοινωνικές αλλαγές μετακίνησαν τους νεκρούς

Οι ανθρωπολογικές καταγραφές των τελευταίων αιώνων έδειξαν ότι σε πολλές κοινωνίες η οικιακή ταφή είχε κάποτε μεγαλύτερη σημασία, αλλά σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

Σε αρκετές περιοχές, οι αλλαγές συνδέθηκαν με την αποικιοκρατία και την εξάπλωση μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων.

Η διάδοση του χριστιανισμού οδήγησε πολλές κοινότητες στη δημιουργία οργανωμένων κοιμητηρίων, αντικαθιστώντας τις ταφές μέσα ή κοντά στις κατοικίες.

Σε άλλες κοινωνίες, όπως σε ορισμένες περιοχές όπου επικράτησαν ινδουιστικές παραδόσεις, η αποτέφρωση αποτέλεσε κυρίαρχη πρακτική.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η αποικιοκρατία δεν ήταν η μοναδική αιτία αυτών των αλλαγών. Σε ορισμένες περιοχές οι ταφικές συνήθειες είχαν μεταβληθεί ήδη πριν από την άφιξη αποικιακών δυνάμεων, λόγω τοπικών εξελίξεων, νέων πεποιθήσεων και κοινωνικών μετασχηματισμών.

Τα σπίτια ως χώροι ζωής και μνήμης

Η μελέτη υποστηρίζει ότι για πολλές αρχαίες κοινωνίες το σπίτι δεν ήταν απλώς ένας χώρος καθημερινής ζωής. Ήταν επίσης ένας τόπος όπου παρέμεναν παρόντες οι πρόγονοι.

Οι τάφοι μέσα στις κατοικίες ή κοντά σε αυτές μπορούσαν να λειτουργούν ως σημεία σύνδεσης ανάμεσα στις γενιές, διατηρώντας τη μνήμη των νεκρών μέσα στον ίδιο χώρο όπου συνέχιζαν να ζουν οι απόγονοί τους.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι μελετούν τις κοινωνίες του παρελθόντος.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι σύγχρονες καταγραφές δεν μπορούν πάντα να χρησιμοποιούνται ως άμεσο μοντέλο για την κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών, καθώς οι κοινωνικές και θρησκευτικές πρακτικές αλλάζουν με τον χρόνο.

Οι τόποι ταφής αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφοριών για την οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι για μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας οι νεκροί παρέμεναν κυριολεκτικά κοντά στους ζωντανούς, μέσα στους ίδιους χώρους όπου δημιουργούνταν οι οικογένειες και αναπτύσσονταν οι κοινότητες

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