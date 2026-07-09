Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του

Το δίτροχο άρμα, τα όπλα και τα πολύτιμα κτερίσματα αποκαλύπτουν τα μυστικά της προρωμαϊκής αριστοκρατίας των Πικηνών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του
ΚΟΣΜΟΣ
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Κρυμμένος για 25 αιώνες κάτω από τη γη, ο τάφος ενός πρίγκιπα – πολεμιστή αποκαλύπτει τα μυστικά μίας πανίσχυρης προρωμαϊκής αριστοκρατίας. Το άρμα, ο οπλισμός και τα πολυτελή κτερίσματα συνθέτουν μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στην Ιταλία.

Το ταφικό συγκρότημα ανακαλύφθηκε στο Σίρολο, μία μικρή παραθαλάσσια πόλη στις ακτές της Αδριατικής, στην ανατολική Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για τις επαρχίες Ανκόνα, Πεζάρο και Ουρμπίνο.

Τον 6ο αιώνα π.Χ. η περιοχή κατοικείτο από έναν λαό γνωστό ως Πικηνοί, που συνόρευαν στα βόρεια με τους Ετρούσκους. Οι Πικηνοί άφησαν ελάχιστες γραπτές μαρτυρίες κι ως εκ τούτου, οι περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον λαό προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές.

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Το 2020, στο νεκροταφείο Πίνι, ανακαλύφθηκε ένας «πριγκιπικός τάφος» που περιείχε ένα άρμα με σιδερένιους τροχούς, όπλα και ένα κράνος. Σήμερα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν και δεύτερο αντίστοιχο τάφο.

Στο κέντρο ενός μνημειακού κυκλικού περιβόλου, οι ερευνητές αποκάλυψαν έναν μεγάλο τάφο, με ένα δίτροχο άρμα στο εσωτερικό του. Ο πρίγκιπας – πολεμιστής είχε ταφεί με το κράνος και τον πέλεκυ, καθώς και με πολλά χάλκινα αγγεία, σφραγισμένα με κεραμικά καλύμματα.

Δίπλα του βρισκόταν ο τάφος μίας γυναίκας, η οποία είχε κηδευτεί μαζί με υφάσματα, υποδήματα και μεταλλικές πόρπες που πιθανότατα συγκρατούσαν τα ενδύματα και το ταφικό της σάβανο. Μία μεγάλη περόνη, διακοσμημένη με κεχριμπάρι, είχε τοποθετηθεί κοντά στο κεφάλι της.

Βασιλικοί τάφοι έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή του Σίρολο εδώ και δεκαετίες, αλλά το νεοανακαλυφθέν νεκροταφείο εξέπληξε τους αρχαιολόγους λόγω της πρωτοφανούς του διαμόρφωσης. Τα μέχρι σήμερα γνωστά νεκροταφεία των Πικηνών περιβάλλονταν από τάφρο, η οποία συμβόλιζε τον διαχωρισμό του κόσμου των νεκρών από εκείνον των ζωντανών.

Αντίθετα, αυτό το νεκροταφείο περιβαλλόταν από ξύλινη περίφραξη αντί για τάφρο και είχε κατασκευαστεί πάνω σε ένα χαμηλό ύψωμα, πιθανότατα για να τονιστεί ο μνημειακός χαρακτήρας και η συμβολική του σημασία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι αρχαιολόγοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν έναν αριστοκρατικό «πυρήνα» των Πικηνών. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, Στέφανο Φινόκι, επικεφαλής της νέας ανασκαφής, η ανακάλυψη αυτή μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για την κατανόηση της ελίτ που ηγείτο του μεγάλου κέντρου των Πικηνών.

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