Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

Snapshot Βρέθηκε τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ που ανήκει σε άνδρα ονόματι Πασέρ, σύμφωνα με ολλανδική αρχαιολογική αποστολή.

Ο τάφος χρονολογείται στην περίοδο των Ραμεσίδων και ακολουθεί την παραδοσιακή διάταξη ιδιωτικών τάφων της Νέας Βασιλείας.

Περιλαμβάνει ανοιχτή αυλή, λαξευμένο παρεκκλήσι σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ» και ταφικούς θαλάμους κάτω από το έδαφος.

Στο εσωτερικό υπάρχουν επιγραφές που απεικονίζουν τον Πασέρ να λατρεύει θεότητες και να κάθεται με τη σύζυγό του μπροστά σε τραπέζι προσφορών.

Η ανασκαφική ομάδα θα συνεχίσει τη μελέτη για την ταυτοποίηση των θαμμένων και την καλύτερη κατανόηση του ιστορικού πλαισίου του τάφου. Snapshot powered by AI

Μία σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε την Κυριακή από τις αιγυπτιακές αρχές.

Ένας τάφος ηλικίας 3.000 ετών βρέθηκε κοντά στο Λούξορ της Αιγύπτου, σε μία τελευταία από μια σειρά ανακαλύψεων.

Ο τάφος, που ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει σε έναν άνδρα ονόματι Πασέρ, εντοπίστηκε από ολλανδική αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στη νεκρόπολη Σέιχ Αμπντ ελ-Κούρνα, στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Η ομάδα των αρχαιολόγων θα εργαστεί για την ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν ταφεί εκεί και για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με αυτά.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο τάφος χρονολογείται στην περίοδο των Ραμεσίδων, η οποία καλύπτει την 19η και την 20ή δυναστεία της Αιγύπτου, με βάση το καλλιτεχνικό ύφος των επιγραφών του.

Ο τάφος, ακολουθεί την παραδοσιακή διάταξη των ιδιωτικών τάφων της Θήβας από τη Νέα Βασιλεία (1570-1069 π.Χ.) σύμφωνα με τους αρχαιολόγους.

Αποτελείται από μια ανοιχτή αυλή που οδηγεί σε ένα λαξευμένο στο βράχο παρεκκλήσι σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ», με ταφικούς θαλάμους λαξευμένους κάτω από το επίπεδο του εδάφους.

Στο εξωτερικό εντοπίστηκαν διάφορα καλά διατηρημένα αρχιτεκτονικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένας πάγκος από πλίνθους, σχεδιασμένος για να στηρίζει μια ταφική στήλη, καθώς και μια σκάλα που πλαισιώνεται από κεκλιμένες ράμπες που οδηγούν στην είσοδο.

Στο εσωτερικό, επιγραφές που φέρουν το όνομα του Πασέρ τον απεικονίζουν να λατρεύει διάφορες θεότητες μέσα σε ιερά, καθώς και να κάθεται μαζί με τη σύζυγό του μπροστά από ένα τραπέζι προσφορών.

Η ομάδα ανασκαφών ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η περαιτέρω τεκμηρίωση και μελέτη, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιος ήταν θαμμένος στον τάφο και να κατανοηθεί καλύτερα το ιστορικό και αρχαιολογικό του πλαίσιο.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Αίγυπτος επιδιώκει να προωθήσει νέα αρχαιολογικά ευρήματα για την ενίσχυση του τουρισμού, μιας βασικής πηγής συναλλάγματος για τη χώρα.

Το Λούξορ φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου.