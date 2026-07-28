Δίκη Βαλυράκη: «Δεν βγήκαμε για ψάρεμα εκείνη την ημέρα» είπε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων

Snapshot Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε ότι ούτε εκείνος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι η αρχική του αναφορά σε «κυνήγι» είχε σκοπό να δείξει τις καιρικές συνθήκες και όχι πραγματική δραστηριότητα.

Υποστήριξε ότι ο αδελφός του οδηγεί το σκάφος και δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα χειρονομίες ή φωνές.

Η υπεράσπιση παρουσίασε βίντεο από το κινητό του γιου ενός κατηγορουμένου που φέρεται να δείχνει τα δίχτυα απλωμένα κοντά στο σκάφος στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Η πλευρά της οικογένειας Βαλυράκη αμφισβήτησε την αυθεντικότητα και τον χρόνο του βίντεο, καταγγέλλοντας τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ως απαράδεκτη πρακτική στη δίκη. Snapshot powered by AI

Στη θέση ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυράκης, τον Ιανουάριο του 2021, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, επέμεινε στην απολογία του ο δεύτερος κατηγορούμενος στη δίκη.

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου. Αναφερόμενος στην αρχική του κατάθεση, στην οποία είχε κάνει λόγο για «κυνήγι», εξήγησε ότι ήθελε να δείξει στον γιο του πως, εξαιτίας του καιρού, δεν θα μπορούσαν να κυνηγήσουν, γι’ αυτό και δεν είχαν μαζί τους όπλα.

Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα για την κατάθεση του βασικού μάρτυρα, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι εκείνος υπέδειξε τον αδελφό του ως τον άνδρα που στεκόταν όρθιος στο σκάφος κρατώντας το κοντάρι. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο αδελφός του είναι αυτός που οδηγεί συνήθως το αλιευτικό, σημειώνοντας ότι «όποιος χειρίζεται το σκάφος δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει ή να καυγαδίζει». Πρόσθεσε ακόμη ότι είχαν σχεδιάσει να βγουν για ψάρεμα, καθώς οι προηγούμενες εξορμήσεις δεν είχαν αποδώσει, όμως οι καιρικές συνθήκες τους ανάγκασαν να παραμείνουν στη στεριά.

Στο τέλος της απολογίας, η υπεράσπιση κατέθεσε βίντεο, το οποίο -όπως υποστήριξε- είχε τραβηχτεί στις 25 Ιανουαρίου 2021 από το κινητό τηλέφωνο του γιου ενός εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το οπτικό υλικό απεικονίζει τα δίχτυα απλωμένα απέναντι από το σκάφος των δύο αδελφών.

Η κατάθεση του βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας. Ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, αμφισβήτησε τόσο τον χρόνο όσο και την αξιοπιστία του υλικού, τονίζοντας ότι «πέντε χρόνια μετά εμφανίζεται ένα βίντεο αμφιβόλου προελεύσεως». Παράλληλα, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει και εμένα στο φεγγάρι. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε με πλατφόρμες ούτε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν δέχομαι τέτοιες ταχυδακτυλουργίες σε ποινικά δικαστήρια».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου με την αγόρευση του εισαγγελέα.

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