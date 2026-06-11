Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι» κατέθεσε ο Σαμαράς

Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος ήταν τελευταίος άνθρωπος που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σήφη Βαλυράκη πριν από τον θάνατό του

Άγγελος Βουράκης

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι» κατέθεσε ο Σαμαράς
Eurokinissi
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  • Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος που μίλησε τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη πριν από τον θάνατό του στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021.
  • Η φιλία τους ξεκίνησε την περίοδο της δικτατορίας και διατηρήθηκε παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους πορείες.
  • Στην τελευταία τους συνομιλία, ο Βαλυράκης συμφώνησε με άρθρο του Σαμαρά και ανέφερε ότι είχε γράψει ο ίδιος για τις τουρκικές προκλήσεις.
  • Ο Σαμαράς αμφισβητεί ότι ο Βαλυράκης θα μπορούσε να πνιγεί, επισημαίνοντας την εξαιρετική φυσική του κατάσταση και θεωρώντας πιθανή τη δολοφονία.
  • Εκφράζει έντονη κριτική για τα λάθη στη διερεύνηση της υπόθεσης και το αρχικό της κλείσιμο, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση στη Δικαιοσύνη.
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Με την κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα, που ήταν τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του του 2021.

Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος ήταν τελευταίος άνθρωπος που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σήφη Βαλυράκη πριν από τον θάνατό του, περιέγραψε τη μακρόχρονη σχέση που τους συνέδεε, η οποία ξεκίνησε στα χρόνια της δικτατορίας και διατηρήθηκε για δεκαετίες, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους διαδρομές.

Όπως ανέφερε, «θεωρώ τιμή μου, τύχη αγαθή, που γνώρισα το Σήφη Βαλυράκη. Έναν αγωνιστή, έντιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον τόπο σε δύσκολες ώρες». Εξηγώντας πώς δημιουργήθηκε η στενή τους σχέση, σημείωσε ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε την περίοδο της χούντας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια σταθερή φιλία, με συχνές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, ακόμη και όταν αμφότεροι ήταν βουλευτές.

Αναφερόμενος στην τελευταία τους επικοινωνία, κατέθεσε ότι πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της ημέρας του θανάτου του Βαλυράκη και είχε ως αφορμή άρθρο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στην «Καθημερινή». Όπως είπε, ο Σήφης Βαλυράκης συμφώνησε με τις θέσεις που διατύπωνε και τον ενημέρωσε ότι είχε γράψει και ο ίδιος άρθρο για τις τουρκικές προκλήσεις, το οποίο επρόκειτο να δημοσιευθεί λίγες ημέρες αργότερα στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, περίπου μία με μιάμιση ώρα αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Μίνα Βαλυράκη, η οποία αναζητούσε τον σύζυγό της. «Αισθάνθηκα συντριβή. Δεν πίστευα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει όποιος τον γνωρίζει ότι δεν ήταν δολοφονία. Από τις φωτογραφίες που είδα αυτό πιστεύω, ότι ήταν μια δολοφονία. Ο Σήφης Βαλυράκης δεν μπορούσε να πνιγεί, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι».

Κατά την εξέτασή του από την υποστήριξη της κατηγορίας, κλήθηκε να περιγράψει την εικόνα που είχε σχηματίσει από την τελευταία τηλεφωνική τους συνομιλία.

Στην ερώτηση πώς άκουσε τον Σήφη Βαλυράκη εκείνο το πρωί, απάντησε: «Μια χαρά τον άκουσα, λιοντάρι». Ερωτηθείς τι του είπε για το άρθρο στην «Καθημερινή», ανέφερε: «Θυμάμαι ότι μου είπε τη λέξη “συμφωνώ” και πως με ενημέρωσε ότι είχε γράψει και ο ίδιος άρθρο για τα ίδια θέματα που θα δημοσιευόταν σε άλλη εφημερίδα».

Όταν έγινε αναφορά στις θέσεις που είχε εκφράσει ο ίδιος για τον κατευνασμό στο Αιγαίο, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Εγώ είχα πει ότι δεν συζητάς μ’ έναν πειρατή».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο φίλος του δεν παρουσίαζε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με ό,τι γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια. Στην ερώτηση αν εκείνη την ημέρα ήταν όπως τον είχε συνηθίσει, απάντησε: «Απολύτως».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φυσική του κατάσταση, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει τις συνθήκες στη θάλασσα. «Από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν… αίλουρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα αδιανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον χαρακτήρα και τις ικανότητες του Σήφη Βαλυράκη, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντίληψη ότι άνθρωποι άνω των 70 ετών θεωρούνται αυτομάτως αδύναμοι. «Φαίνεται ότι το έχει η μοίρα ότι όποιος περνάει τα 70 είναι παροπλισμένος. Δεν είναι έτσι. Ειδικά για το Σήφη. Ήταν άφοβος, άδολος, σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα! Ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας. Γνωρίζοντας τον Σήφη είναι αδύνατο να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα. Είναι αστείο να το λέμε αυτό».

Σχολιάζοντας τα λάθη που σημειώθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αρχική αρχειοθέτησή της, ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την έντονη έκπληξή του, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ήταν αδιανόητη για τον ίδιο. Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει ακόμη και με τη σύζυγο του Βαλυράκη, λέγοντάς της πως αδυνατούσε να πιστέψει ότι η υπόθεση θα μπορούσε να κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, επισήμανε ότι τον προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός πως η Μίνα χρειάστηκε να δώσει πολυετή αγώνα για να φτάσει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι ο Βαλυράκης ήταν μια προσωπικότητα με ιδιαίτερη βαρύτητα και όχι μια συνηθισμένη περίπτωση. «Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση για να διαπιστωθεί για ποιον λόγο, να το πω απλά, τον φάγανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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