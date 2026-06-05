Δίκη Βαλυράκη: Καταθέσεις από φίλο του θύματος και δημοσιογράφου

Με τις καταθέσεις ενός φίλου της οικογένειας Βαλυράκη και ενός δημοσιογράφου που είχε λάβει την πρώτη συνέντευξη από τον δεύτερο αυτόπτη μάρτυρα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Ο φίλος της οικογένειας περιέγραψε τον Σήφη Βαλυράκη ως έναν άνθρωπο ήπιο και αγαπητό, ο οποίος έχαιρε εκτίμησης σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Όπως ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν γνώριζε να είχε οποιαδήποτε διαφορά ή έχθρα με κάποιο πρόσωπο, ενώ ούτε ο ίδιος ο Βαλυράκης του είχε αναφέρει ποτέ κάτι σχετικό.

Ο μάρτυρας εξέφρασε την απορία του για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατo του Σήφη Βαλυράκη, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει «πώς και γιατί κατέληξε» με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο εκλιπών δεν ήταν οξύθυμος άνθρωπος και διερωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια τέτοια εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φυσική κατάσταση του Σήφη Βαλυράκη, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική. Όπως είπε, διέθετε αξιοσημείωτη φυσική αντοχή, ενώ ξεχώριζε για την αυτοκυριαρχία και την ευγένειά του.

Στη συνέχεια κατέθεσε δημοσιογράφος, ο οποίος είχε λάβει την πρώτη συνέντευξη από τον δεύτερο αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά το τέλος της συνέντευξης ο αυτόπτης μάρτυρας του έδωσε μια πληροφορία που αφορούσε τους κατηγορούμενους.

Κατά την κατάθεσή του, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο μάρτυρας του είπε να «κοιτάξει προς τα εκεί», δείχνοντας προς το σκάφος των κατηγορουμένων. Όπως πρόσθεσε, όταν επιχείρησε στη συνέχεια να επικοινωνήσει μαζί τους και επισκέφθηκε την οικία τους για να καταγράψει τη δική τους θέση σχετικά με την υπόθεση, εκείνοι αρνήθηκαν να μιλήσουν.

Ο ίδιος κατέθεσε ακόμη ότι ο αυτόπτης μάρτυρας εμφανιζόταν στη συνέχεια φοβισμένος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την εκτίμηση.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των υπόλοιπων μαρτύρων και την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων της υπόθεσης από το δικαστήριο.

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