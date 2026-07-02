Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση αναλυτή ψηφιακών δεδομένων

Snapshot Στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, πραγματογνώμονας υπεράσπισης κατέθεσε ότι από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων προκύπτει η παρουσία ενός μόνο σκάφους στην επίμαχη ώρα.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του μάρτυρα και ζήτησαν την αντιπαράσταση με τον πραγματογνώμονα της πλευράς του πρώην υπουργού.

Ο πραγματογνώμονας της πλευράς του Βαλυράκη έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη δύο σκαφών στην περιοχή κατά τη στιγμή του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένας διορισμένος πραγματογνώμονας, μάρτυρας υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη και ειδικός στην ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, βρέθηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι, από τις εικόνες που ανέλυσε και αφορούν την επίμαχη ώρα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, διακρίνεται ένα σκάφος και όχι δύο.

«Αναξιόπιστος ο μάρτυρας»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη υποστήριξαν ότι ο μάρτυρας είναι αναξιόπιστος και υπέβαλαν αίτημα προς το δικαστήριο να εξεταστεί κατ’ αντιπαράσταση με τον πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η πλευρά του πρώην υπουργού, ο οποίος, κατά την κατάθεσή του, ανέλυσε και τεκμηρίωσε με στοιχεία ότι στη θάλασσα εκείνη την ημέρα υπήρχαν δύο σκάφη.

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