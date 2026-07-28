Ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία μπαίνουν στην αξιολόγηση των ασθενών - Τα νέα ερωτηματολόγια

Snapshot Από τις 30 Ιουλίου ξεκινά η ψηφιακή αξιολόγηση των ογκολογικών και παιδιατρικών νοσοκομείων του ΕΣΥ μέσω ειδικών ερωτηματολογίων.

Η αξιολόγηση των ογκολογικών ασθενών θα γίνει σταδιακά ανάλογα με τη θεραπεία, αρχίζοντας από όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

Τα ερωτηματολόγια για τους παιδιατρικούς ασθενείς συμπληρώνονται από τους γονείς και εστιάζουν στην επικοινωνία, κατανόηση και αίσθημα ασφάλειας.

Η βαθμολογία των νοσοκομείων θα δημοσιοποιείται από τον Σεπτέμβριο για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Στο πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος έχουν συμπληρωθεί πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια με ποσοστό απόκρισης άνω του 18%. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου ξεκινά η εφαμογή της ψηφιακής αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από ασθενείς που έχουν κάνει εισαγωγή, στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία και κλινικές. Η επέκταση του ψηφιακού εργαλείου της εμπειρίας των ασθενών, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, την Τρίτη (28/07/2026), από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Οι ογκολογικοί και οι παιδιατρικοί ασθενείς είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος, που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, στις 14 Ιουλίου 2025, γιατί χρειάζονταν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και με άλλους παράγοντες, όπως ότι για τα παιδιά τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται συνήθως από τους γονείς. Η εφαρμογή με τα νέα ερωτηματολόγια τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 30 Ιουνίου και πλέον είναι έτοιμη για χρήση από το κοινό.

Για την πληρέστερη αποτύπωση των επιμέρους θεραπευτικών διαδρομών των ογκολογικών ασθενών, προβλέπεται η χρήση τριών ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τους ογκολογικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Σε επόμενη φάση, μέσα στο 2026, θα ξεκινήσει η αξιολόγηση από τους ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία και το πρώτο εξάμηνο του 2027, θα ενταχθούν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

Το σχετικό sms αποστέλλεται στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση 7 ημέρες μετά το εξιτήριο και μένει ενεργό για 14 ημέρες. Οι επιπλέον ερωτήσεις που έχουν συμπεριληφθεί -πέρα δηλαδή από τα θέματα της προσβασιμότητας, καθαριότητας, σίτισης, ποιότητας φροντίσας κλπ.- έχουν να κάνουν με τη διάγνωση της νόσου, με την επιλογή της θεραπείας και πώς εξηγήθηκαν στους ασθενείς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και της συμβουλευτικής ψυχολογικής υγείας.

Για τους παιδιατρικούς ασθενείς, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των γονέων τους, στην επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, στην κατανόηση των πληροφοριών, τη συμμετοχή στις αποφάσεις και το αίσθημα ασφάλειας.

Το σχετικό sms έρχεται στο τηλέφωνο που έχει δηλωθεί κατά την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης για το παιδί, πέντε ημέρες μετά από το εξιτήριο.

Οι ειδικές ερωτήσεις περιλαμβάνουν θέματα, όπως για παράδειγμα, εάν οι θεράποντες γιατροί εξηγούσαν με κατανοητό τρόπο στο παιδί, εάν ενθάρρυναν το παιδί να κάνει ερωτήσεις, αλλά και για την εμπειρία του γονέα ως συνοδού. Για τα παιδιά, οι απαντήσεις ομαδοποιούνται ανά ηλικιακή ομάδα: έως 1 έτους, 1-4 ετών, 5-11 ετών 12-16 ετών.

Στον ένα χρόνο λειτουργίας του προγράμματος, με τη συμμετοχή 114 νοσοκομείων του ΕΣΥ, έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια, ενώ η απόκριση των ασθενών διατηρεί σταθερά ποσοστά άνω του 18%. Από τον Σεπτέμβριο δε, οι βαθμογολίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σχεδιάζεται να δημοσιοποιούνται για την ενημέρωση των πολιτών.

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