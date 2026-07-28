Έβρος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Σουφλί

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου περίπου στις 13:00.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση της αιτίας της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Για τη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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