Έβρος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Σουφλί

Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάςισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Γιάννης Καλύβας

Έβρος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Σουφλί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου περίπου στις 13:00.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση της αιτίας της πυρκαγιάς.
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Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Για τη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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