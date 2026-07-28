Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ, με αναφορές για εγκλωβισμένους και πολλούς τραυματίες.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας και η Ομάδα Ιατρικής Βοήθειας σε Καταστροφές βρίσκονται σε επιφυλακή για παροχή βοήθειας στην περιοχή.

Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να βασίζονται σε επίσημες ενημερώσεις και προειδοποίησε για την πρόληψη διάδοσης ψευδών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της επαρχίας Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, στο νησί Κιούσου, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα ιαπωνικά Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε επείγουσα κλήση στον αριθμό «119», στην οποία αναφερόταν ότι από το εμπορικό κέντρο υψωνόταν λευκός καπνός και είχε ακουστεί δυνατός ήχος έκρηξης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Αυτήκοος μάρτυρας, υπάλληλος που βρισκόταν στο Δημαρχείο Κασίμα, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το εμπορικό κέντρο, τόνισε ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό κρότο την ώρα του περιστατικού, όπως μεταδίδει το news.tv-asahi.co.jp.

Ζωντανή μετάδοση έκτακτης ανάγκης σε εξέλιξη:

Μετά τον σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Μινορού Κιχάρα, εξήγησε ότι είχε συσταθεί ένα αρχηγείο αντιμετώπισης καταστροφών έκτακτης ανάγκης με επικεφαλής την πρωθυπουργό, Σανάε Τακαΐτσι.

Μέχρι στιγμής, 23 τμήματα σε τρεις αυτοκινητοδρόμους έχουν κλείσει. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου, καθώς και διακοπές στις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, το αεροδρόμιο Κουμαμότο έκλεισε προσωρινά τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη προβλήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Σεντάι.

Παράλληλα, οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις στην περιοχή, έπειτα από αίτημα του κυβερνήτη της επαρχίας Κουμαμότο για παροχή βοήθειας. Η Ομάδα Ιατρικής Βοήθειας σε Καταστροφές (DMAT) βρίσκεται σε ετοιμότητα, με σχέδια για την αποστολή προσωπικού και την παροχή απαραίτητου υλικού, εφόσον χρειαστεί.

Τέλος, ο Κιχάρα προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάδοσης ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια καταστροφών και κάλεσε τους πολίτες να βασίζονται σε επίσημες ενημερώσεις από την κυβέρνηση, τις τοπικές Αρχές και τα αξιόπιστα Μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα από τον σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα στο Κουμαμότο:

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών σε κτήρια, υποδομές και πολιτιστικά μνημεία.

Μετά τον ισχυρό σεισμό, οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ, συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών σε κτήρια, υποδομές και πολιτιστικά μνημεία.

Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, διαθέτει αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς και προηγμένα συστήματα προειδοποίησης, ωστόσο, οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις αποτελούν διαρκή απειλή για τη χώρα.

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