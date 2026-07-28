Η σπαρακτική έκκληση παρουσιάστριας του NBC για την εξαφανισμένη μητέρα της

Με νέο βίντεο στο Instagram απευθύνθηκε στους απαγωγείς της μητέρας της που αγνοείται από τις 31 Ιανουαρίου

Ελένη Ευστρατίου

Η σπαρακτική έκκληση παρουσιάστριας του NBC για την εξαφανισμένη μητέρα της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάρθι απευθύνει νέα έκκληση προς τους απαγωγείς της μητέρας της, Νάνσι Γκάρθι, που αγνοείται από τις 31 Ιανουαρίου 2026.
  • Η 84χρονη Νάνσι φέρεται να απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα, ενώ υπάρχουν βίντεο που δείχνουν έναν άνδρα να καλύπτει την κάμερα ασφαλείας.
  • Η οικογένεια έχει λάβει σημειώματα με αιτήματα λύτρων σε Bitcoin και ισχυρισμούς για τον θάνατο της Νάνσι, χωρίς επιβεβαίωση από τις Αρχές.
  • Η Σαβάνα δηλώνει ότι συνεχίζει να αναζητά τη μητέρα της και ζητά από τους απαγωγείς να αποκαλύψουν πληροφορίες για τον εντοπισμό της.
  • Η Νάνσι λάμβανε καθημερινά φαρμακευτική αγωγή λόγω προβλημάτων υγείας, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την υπόθεσή της.
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Νέα δημόσια έκκληση για την εύρεση της μητέρας της απηύθυνε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του NBC, Σαβάνα Γκάρθι.

Η μητέρα της δημοσιογράφου, Νάνσι Γκάρθι, έχει δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τις 31 Ιανουαρίου και έκτοτε δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το που μπορεί να βρίσκεται ή αν είναι στη ζωή. Η κόρη της έχει απευθυνθεί ξανά δημοσίως προς τους απαγωγείς, ώστε να δώσουν πληροφορίες για τη γυναίκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος ζητά ξανά από τους απαγωγείς να δώσουν πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Το μήνυμα της Σαβάνα

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σαβάνα απευθύνεται στους πιθανούς απαγωγείς και τους λέει ότι «ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό», ζητώντας να αποκαλύψουν πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται και σε ποιο μέρος να ψάξουν για να την αναζητήσουν. Η ίδια αναφέρει ότι έχουν περάσει μήνες από τότε που αγνοείται, όμως δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν η ίδια και η οικογένειά της, ούτε να νιώθουν «το κενό στην καρδιά» από την απουσία της.

Λέει μάλιστα ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να την αναζητούν. Σχολιάζει ότι γνωρίζει πως οι δράστες έχουν προσπαθήσει να κάνουν το σωστό και ζητά να κάνουν τώρα την κίνηση και να αποκαλύψουν που μπορεί να την βρουν και δώσουν ένα τέλος στον «εφιάλτη» που ζουν.

https://www.instagram.com/p/DbTgkSXt-0l/

Η απαγωγή της Νάνσι Γκάρθι

Η 84χρονη φέρεται να απήχθη από το σπίτι της στις 31 Ιανουαρίου 2026. Τελευταία φορά που την είδαν ήταν το βράδυ εκείνης της μέρας, όταν συγγενείς την άφησαν στο σπίτι της στην Αριζόνα, μετά από συγκέντρωση που είχε η κόρη της στο σπίτι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία δείχνουν ότι εξαφανίσθηκε χωρίς τη θέλησή της.

Ένα από τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους, από κάμερα έξω από το σπίτι της 84χρονης, δείχνει έναν άνδρα με full-face να πλησιάζει το σπίτι και να καλύπτει την κάμερα. Τις ημέρες που ακολούθησαν την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, εστάλησαν στα μέσα ενημέρωσης σημειώματα που απευθύνονταν στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τουλάχιστον δύο από αυτά θεωρήθηκαν αξιόπιστα από τους ερευνητές. Στο πρώτο φέρεται να ζητούνταν η καταβολή λύτρων εκατομμυρίων σε Bitcoin, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερη η 84χρονη. Το σημείωμα περιείχε, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σπίτι, την κρεβατοκάμαρα της Νάνσι Γκάθρι και τον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας της – στοιχεία που ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο αποστολέας γνώριζε τι είχε συμβεί.

Σε δεύτερο μήνυμα φέρεται να υποστηριζόταν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε πεθάνει. Οι Αρχές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σημειωμάτων. Η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει ότι ορισμένα από τα μηνύματα που έφτασαν στην οικογένεια αποδείχθηκαν ψεύτικα. Παράλληλα, έχει παραδεχθεί πως φοβάται ότι η μητέρα της μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή. Η ηλικιωμένη γυναίκα λάμβανε καθημερινά φαρμακευτική αγωγή λόγω προβλημάτων υγείας.

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