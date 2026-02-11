Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

«Ελπίζω να πιάσουν τον ύποπτο, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που ψάχνετε», είπε ο άνδρας σε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του

Ειρήνη Κοστιούκ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

Ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση και ύστερα αφέθηκε ελέυθερος σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι

X
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθερος αφέθηκε ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση σχετικά με την υπόθεση της απαγωγής της ηλικιωμένης μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι από την Αριζόνα.

Λίγες ώρες αφού συνελήφθη μετά από έναν έλεγχο της Τροχαίας, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος αφού οι Αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του στο Ρίο Ρίκο, νότια του Τούσον της Αριζόνα. Μετά την αποφυλάκισή του, ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Κάρλος, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του ότι δεν γνώριζε ποια ήταν η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι που αγνοοείται. «Δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις», είπε.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της κοντά στο Τούσον πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Ελπίζω να πιάσουν τον ύποπτο, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που ψάχνετε», είπε ο Κάρλος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο «X» δημοσιογράφος του CBS.

Δείτε το βίντεο:

Ο Κάρλος, που σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσω είναι διανομέας, είπε ότι οδηγούσε και παρατήρησε ότι οι αρχές τον ακολουθούσαν.

«Οι αστυνομικοί που με σταμάτησαν δεν μου έκαναν καμία ερώτηση και άφησαν να περιμένω για ώρες σε ένα πάρκινγκ».

Μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως πεθερά του είπε νωρίτερα ότι ο Κάρλος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

Το FBI δημοσίευσε βίντεο με έναν κουκουλοφόρο έξω από το σπίτι της 84χρονης

Η αυτή σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης, ήρθε λίγες ώρες αφού το FBI δημοσίευσε ένα βίντεο, που δείχνει έναν οπλισμένο κουκουλοφόρο να παραβιάζει την κάμερα της πόρτας του σπιτιού της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα, το βράδυ που την απήγαγαν από την κατοικία της.

Απαγωγή Γκάθρι

Στο βίντεο φαίνεται ο κουκουλοφόρος να φορά γάντια

FBI/CNN

Το βίντεο απεικονίζει έναν μασκοφόρο άνδρα που φοράει γάντια και φέρει ένα σακίδιο να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού της Γκάθρι. Κάποια στιγμή, το άτομο φαίνεται να κουνάει ένα φυτό, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού, ενώ σε μια άλλη στιγμή, αρχίζει να αποσυναρμολογεί την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από την πόρτα.

Δείτε το βίντεο:

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιοποίησε το βίντεο την ώρα που η έρευνα για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα.

«Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, από το πρωί της [Τρίτης], οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτές τις προηγουμένως μη προσβάσιμες νέες εικόνες που δείχνουν ένα οπλισμένο άτομο να παραβιάζει την κάμερα της μπροστινής πόρτας της Γκάθρι το πρωί της ημέρας της εξαφάνισής της», έγραψε ο Πατέλ στο «X».

Απαγωγή Γκάθρι

Ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της 84χρονης

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 1 Φεβρουαρίου και από τότε η υπόθεση έχει συγκλονίσει την χώρα.

Η παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» Σαβάνα Γκάθρι και τα δύο αδέλφια της έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από βίντεο με δηλώσεις στις οποίες εκλιπαρούν για την επιστροφή της μητέρας τους και δηλώνουν την προθυμία τους να πληρώσουν λύτρα. Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι έχει αυξηθεί, καθώς χρειάζεται φάρμακα καθημερινά για την επιβίωση της. Λέγεται ότι της έχει τοποθετηθεί βηματοδότης και αντιμετωπίζει προβλήματα υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιάς.

«Η κατάστασή της, φαντάζομαι, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα», δήλωσε στο Associated Press ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος. «Χρειάζεται φάρμακα. Και δεν έχω κανένα τρόπο να ξέρω αν της τα δίνουν».

Savannah Guthrie - Μητέρα

Μια ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Nancy Guthrie.

AP

Τα σπαρακτικά βίντεο της δημοσιογράφου προς τους απαγωγείς της μητέρας της

Μετά την έναρξη των ερευνών, η Σαβάνα Γκάθρι και τα δύο αδέλφια της έστειλαν πολλές δημόσιες εκκλήσεις σε όποιον είχε απαγάγει τη μητέρα τους.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας ικετεύουμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της», είπε η 54χρονη δημοσιογράφος του NBC News σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε ηρεμία. Η μητέρα μας είναι πολύτιμη για εμάς και θα πληρώσουμε (σ.σ. για την πάρουμε πίσω)».

https://www.instagram.com/reel/DUeZsDfkhFp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» αναφερόταν σε ένα μήνυμα που στάλθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό KOLD με έδρα το Τούσον το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δήλωσε ότι έλαβε ένα email σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της Nancy, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό του, καθώς το FBI διεξάγει την έρευνά του.

Savannah Guthrie - Μητέρα

Η Savannah Guthrie και η μητέρα της Nancy, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στη Νέα Υόρκη.

AP

Ο σταθμός ήταν ένα από τα πολλά μέσα ενημέρωσης που έλαβαν υποτιθέμενες επιστολές για λύτρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τουλάχιστον μία επιστολή περιείχε συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις και έθετε ως προθεσμία την Πέμπτη το βράδυ.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ήταν το τρίτο αυτή την εβδομάδα που απευθυνόταν στους πιθανούς απαγωγείς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ