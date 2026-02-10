ΗΠΑ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες του υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της Σαβάνα Γκάνθρι

Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες ενός κουκουλοφόρου την Τρίτη (10/02) στο πλαίσιο των ερευνών για την απαγωγή της μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες τους έφερε όπλα, έπειτα από οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε το FBI. FBI

Η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της πιστεύει ότι η μητέρα τους είναι ακόμα ζωντανή και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο κουκουλοφόρος να φορά γάντια του μποξ. FBI/CNN

Η γνωστή δημοσιογράφος δήλωσε στους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει όσο όσο για την ασφαλή της επιστροφή.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας ικετεύουμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της», είπε η 54χρονη δημοσιογράφος του NBC News σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε ηρεμία. Η μητέρα μας είναι πολύτιμη για εμάς και θα πληρώσουμε (σ.σ. για την πάρουμε πίσω)».

Μια ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Nancy Guthrie. AP

Η δημοσίευση των φωτογραφιών από το FBI σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα για περισσότερο από μια εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία εξακολουθούσε να δηλώνει ότι δεν είχε ακόμη εντοπίσει υπόπτους ή οχήματα που να συνδέονται με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, την ίδια μέρα που η Σαβάνα Γκάθρι δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με έκκληση προς όσους έχουν πληροφορίες.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμα εκεί έξω», είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

https://www.instagram.com/reel/DUeZsDfkhFp/

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων (42.000 ευρώ) για οποιαδήποτε πληροφορία.

