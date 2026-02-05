Σαβάνα Γκάθρι: Με δάκρυα στα μάτια εκλιπαρεί για την επιστροφή της μητέρας της -Το σπαρακτικό βίντεο

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων Σαβάνα Γκάθρι δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο εκλιπαρεί με δάκρυα στα μάτια για την επιστροφή της απαχθείσας μητέρας της και ζητά από τους απαγωγείς της αποδείξεις ότι η 84χρονη είναι ακόμα ζωντανή.

«Θέλουμε να ακούσουμε νέα σας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε», λέει η παρουσιάστρια του NBC, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας».

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στη μέση της νύχτας από το σπίτι της στην πολιτεία της Αριζόνα των ΗΠΑ το σαββατοκύριακο. Οι αρχές υποψιάζονται ότι έπεσε θύμα απαγωγής και συνεργάζονται με το FBI για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα ενός πιθανού σημειώματος για λύτρα.

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», είπε η παρουσιάστρια του NBC στο βίντεο που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης. «Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες χειραγωγούνται εύκολα. Πρέπει να ξέρουμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε εσείς.»

Είναι συνήθης διαδικασία σε υποθέσεις ομηρίας και απαγωγής οι διαπραγματευτές να απαιτούν από τους απαγωγείς αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αγαπημένοι τους βρίσκονται εν ζωή. Δεν είναι σαφές εάν τα παιδιά της Νάνσι Γκάθρι έλαβαν οδηγίες από τις αρχές να το πράξουν. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να μιλάει με όποιον είχε επαφή με τη Νάνσι Γκάθρι το περασμένο σαββατοκύριακο και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένας ύποπτος ή άτομο ενδιαφέροντος.

Η Σαβάνα Γκάθρι, συνοδευόμενη από την αδερφή της Άνι και τον αδερφό της Κάμερον, είπε στο βίντεο ότι γνώριζαν για το σημείωμα για τα λύτρα, το οποίο εστάλη σε τουλάχιστον ένα μέσο ενημέρωσης.

«Μαμά, αν το ακούς αυτό, είσαι μια δυνατή γυναίκα», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής Today με σπασμένη φωνή. «Όλοι σε ψάχνουν, μαμά. Παντού. Δεν θα ησυχάσουμε. Τα παιδιά σου δεν θα ησυχάσουν μέχρι να είμαστε ξανά μαζί.»

Οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Νάνσι Γκάθρι θα μπορούσε να είναι σε άσχημη κατάσταση χωρίς τα φάρμακά της, κάτι που ανέφερε η Σαβάνα Γκάθρι στο βίντεο. «Η μαμά μας είναι η καρδιά μας και το σπίτι μας», είπε. «Η υγεία της, η καρδιά της είναι εύθραυστη. Ζει σε συνεχή πόνο. Δεν έχει φάρμακα. Τα χρειάζεται για να επιβιώσει. Τα χρειάζεται για να μην υποφέρει.» Η αδερφή της, Άνι, είπε ότι «το φως λείπει από τη ζωή μας. Μαμά», είπε, «αν ακούς, χρειαζόμαστε να γυρίσεις σπίτι. Μας λείπεις.»

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την υπόθεση στο Truth Social. Είπε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας και «να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια στο σπίτι».

«Μίλησα με τη Σαβάνα Γκάθρι και την ενημέρωσα ότι δίνω εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βρίσκονται στην πλήρη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, αμέσως», είπε, προσθέτοντας ότι το έθνος προσεύχεται για την οικογένειά της.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, περιέγραψε μια επιχείρηση έρευνας με σκύλους, drones, ελικόπτερα και ομοσπονδιακούς πράκτορες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας. Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της σε μια εύπορη γειτονιά περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τουσόν, το βράδυ του Σαββάτου, όταν μέλη της οικογένειάς της την άφησαν γύρω στις 21:30 τοπική ώρα.

Δεν πήγε στην εκκλησία το πρωί της Κυριακής, γεγονός που ώθησε μέλη της εκκλησίας της να ειδοποιήσουν τα μέλη της οικογένειάς της. Όταν οι ντετέκτιβ έψαξαν το σπίτι της, βρήκαν μια σκηνή που προκάλεσε «σοβαρή ανησυχία», δήλωσε ο σερίφης Νάνος. Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι βρέθηκε.

«Πιστεύουμε ότι η Νάνσι απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε», είπε. Δεν σχολίασε αναφορές για αίμα που βρέθηκε στο ακίνητο. Οι αξιωματούχοι ζήτησαν επίσης από τον κόσμο να σταματήσει την παραπληροφόρηση σχετικά με την υπόθεση.

Η Σαβάνα Γκάθρι είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το βίντεό της προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και το Χόλιγουντ. Η δημοσιογράφος, ο οποίος εντάχθηκε στο NBC το 2007, έγινε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC το 2012.

Εργάζεται επίσης ως επικεφαλής νομική ανταποκρίτρια του NBC News και κάνει παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος του δικτύου για την Ημέρα των Ευχαριστιών και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επρόκειτο να συμπαρουσιάσει την κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο από το NBC την Παρασκευή. Αλλά αποσύρθηκε λόγω της εξαφάνισης της μητέρας της. Η παρουσιάστρια Μαίρη Καρίγιο θα πάρει τη θέση της, ανέφερε το NBC.

«Οι καρδιές μας είναι με τη Σαβάνα και ολόκληρη την οικογένεια Γκάθρι», δήλωσε η Μόλι Σόλομον, εκτελεστική παραγωγός και πρόεδρος της NBC Olympics Production. «Συνεχίζουν να έχουν την πλήρη υποστήριξή μας». Σύμφωνα με την εφημερίδα Arizona Republic, μια ιστορική εκκλησία στο Τουσόν κάλεσε την κοινότητα να συγκεντρωθεί την Τετάρτη για να προσευχηθεί για την ασφαλή επιστροφή της Νάνσι Γκάθρι.

