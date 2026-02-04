Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας Αμερικανίδας παρουσιάστριας του ΝBC

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της μητέρας γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας, καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι η 84χρονη γυναίκα απήχθη από το σπίτι της. Ερευνώνται πιθανά σημειώματα για λύτρα

Newsbomb

Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας Αμερικανίδας παρουσιάστριας του ΝBC
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές ερευνούν σημειώματα για λύτρα στην υπόθεση εξαφάνισης της μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, ανακοίνωσε σήμερα (4/3) το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα. «Έχουμε επίγνωση των αναφορών που κυκλοφορούν σχετικά με πιθανά σημειώματα λύτρων» και «λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις πληροφορίες και τις ενδείξεις» ανέφερε.

Το CBS News, ανέφερε ότι ένα σημείωμα εστάλη στο δικτυο KOLD-TV, το θυγατρικό του στην Αριζόνα, δεν επιβεβαίωσε όμως εάν ήταν αυθεντικά. Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εθεάθη τελευταία φορά κοντά στο σπίτι της κοντά στο Τουσόν της Αριζόνα, το Σάββατο (31/1). Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήχθη παρά τη θέλησή της.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι το FBI εξέτασε το σημείωμα λύτρων και το κοινοποίησε στη Σαβάνα Γκάθρι, η οποία είναι παρουσιάστρια του NBC. «Είναι όπως οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο», δήλωσε ο Νάνος στο CBS. «Μας το δίνετε, μας δίνετε ένα στοιχείο και εξετάζουμε κάθε πτυχή του».

g.jpg

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τρίτη αν οι ερευνητές αναζητούν κάποιον που είναι ακόμα εν ζωή, δεδομένου ότι η Νάνσι Γκάθρι δεν έχει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή εδώ και μέρες, ο Νάνος απάντησε: «Ελπίζουμε ότι αυτό κάνουμε». Δεν έδωσε πιθανό κίνητρο και είπε επίσης ότι οι ερευνητές δεν είχαν πρόσβαση σε υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του σπιτιού.

Ο Νάνος δήλωσε στην ενημέρωση ότι το τμήμα του συνεργάζεται με εταιρείες τεχνολογίας για να προσπαθήσει να δει υλικό από το βράδυ του Σαββάτου, αφού μέλη της οικογένειας άφησαν την Νάνσι Γκάθρι στο σπίτι, γύρω στις 21:30 τοπική ώρα. Μέλη της ενορίας της τηλεφώνησαν στην οικογένειά της όταν δεν παρευρέθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία, γύρω στις 11:00 την επόμενη μέρα.

Όταν οι αρχές έφτασαν στην ιδιοκτησία της Νάνσι Γκάθρι, το σκηνικό εκεί προκάλεσε «σοβαρή ανησυχία», δήλωσε ο Νάνος. Ενώ δεν υπήρχαν αρχικές ενδείξεις ότι θα μπορούσε να έχει γίνει στόχος λόγω του ονόματός της, ο σερίφης δήλωσε «δεν μπορούμε να το απορρίψουμε αυτό».

«Πιστεύουμε ότι η Νάνσι απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ζήτησε από το κοινό να τηλεφωνήσει με πιθανά στοιχεία ή πληροφορίες, λέγοντας ότι οι ερευνητές θα παρακολουθήσουν την καθεμία.

Κηλίδες αίματος στο σπίτι της

Η αστυνομία βρήκε αίμα στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι και το εξετάζει για να διαπιστώσει σε ποιον ανήκει, ανέφερε το CBS. Ο Νάνος είπε: «Δεν λέω ότι υπάρχει αίμα μέσα ή έξω από αυτό το σπίτι». Δείγματα φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA, έχουν υποβληθεί για ανάλυση, αλλά μέχρι στιγμής κανένα από τα ευρήματα του εργαστηρίου «δεν θα μας έλεγε 'αυτός το έκανε αυτό'», είπε ο Νάνος.

Το Τελωνείο και η Συνοριακή Προστασία παρέχουν σκύλους παρακολούθησης, είπε ο Νάνος. Το βράδυ της Δευτέρας, η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πιστεύουμε στην προσευχή. Πιστεύουμε στις φωνές που υψώνονται ομόφωνα, στην αγάπη, στην ελπίδα. Πιστεύουμε στην καλοσύνη. Πιστεύουμε στην ανθρωπιά. Πάνω απ' όλα, πιστεύουμε σε αυτή».

usa.jpg

«Σας ευχαριστούμε που ενώνετε τις προσευχές σας μαζί με τις δικές μας για την αγαπημένη μας μητέρα, την αγαπημένη μας Νάνσυ, μια γυναίκα με βαθιά πίστη, μια καλή και πιστή υπηρέτρια.»

Η Νάνσι Γκάθρι δεν είχε «καλή σωματική υγεία», αλλά δεν έχει αναφερθεί κανένα γνωστικό πρόβλημα, σύμφωνα με τις Αρχές. Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, ο σερίφης δήλωσε ότι κλήθηκαν ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών στο σημείο, κάτι που, όπως είπε, δεν αποτελεί τυπικό πρωτόκολλο σε υπόθεση αγνοουμένου.

Η Σαβάνα Γκάθρι, η οποία παρουσιάζει την εκπομπή Today, δεν έχει εμφανιστεί στον αέρα αυτή την εβδομάδα. Επρόκειτο να συμπαρουσιάσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για το NBC την Παρασκευή, αλλά δεν θα συμμετέχει πλέον στην κάλυψη για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, δήλωσε εκπρόσωπος του NBC. «Οι καρδιές μας είναι μαζί της και με ολόκληρη την οικογένεια Γκάθρι καθώς η αναζήτηση για τη μητέρα τους συνεχίζεται», ανέφερε το NBC.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκόπευε να τηλεφωνήσει αργότερα στη Σαβάνα Γκάθρι και ότι θα ήταν πρόθυμος να δεσμεύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς πράκτορες για να βοηθήσουν στην έρευνα. «Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό», είπε σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Πάντα τα πάω πολύ καλά με τη Σαβάνα», πρόσθεσε. «Πολύ ασυνήθιστη κατάσταση».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να μη χάσετε την ενίσχυση

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης για την τραγωδία στη Χίο: «Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο άνδρες στο Ηράκλειο λόγω προσωπικών διαφορών

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ η δράση διαρρήκτη στον Βόλο: Έσπασε την πόρτα με λοστό - Βίντεο

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Χίο: «Και με ρεπό οι γιατροί πήγαν στο νοσοκομείο - Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας - Τα λύτρα και η παρέμβαση Τραμπ

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για Χίο: «Απίστευτη ανταπόκριση του προσωπικού - Δύο έγκυες από το ναυάγιο απέβαλαν - Δύο νεκροθάλαμοι για 15 πτώματα»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκοψε τον τένοντά του με αλυσοπρίονο και τον χειρούργησαν 15 ώρες μετά

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Κοινό των Ακαδημιών: Ένα σημαντικό Συμπόσιο στην «καρδιά» της Αθήνας

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας προτείνει νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει τη «Διαύγεια»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέισον Μομόα παίζει Oasis με μπλούζα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για Χίο: Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας, ανετράπη και βυθίστηκε

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

09:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Άδωνι: «Είναι κότα, τρεις μήνες περιμένω να μου κάνει μήνυση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ