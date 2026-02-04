Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας Αμερικανίδας παρουσιάστριας του ΝBC

Οι αρχές ερευνούν σημειώματα για λύτρα στην υπόθεση εξαφάνισης της μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, ανακοίνωσε σήμερα (4/3) το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα. «Έχουμε επίγνωση των αναφορών που κυκλοφορούν σχετικά με πιθανά σημειώματα λύτρων» και «λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις πληροφορίες και τις ενδείξεις» ανέφερε.

Το CBS News, ανέφερε ότι ένα σημείωμα εστάλη στο δικτυο KOLD-TV, το θυγατρικό του στην Αριζόνα, δεν επιβεβαίωσε όμως εάν ήταν αυθεντικά. Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εθεάθη τελευταία φορά κοντά στο σπίτι της κοντά στο Τουσόν της Αριζόνα, το Σάββατο (31/1). Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απήχθη παρά τη θέλησή της.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι το FBI εξέτασε το σημείωμα λύτρων και το κοινοποίησε στη Σαβάνα Γκάθρι, η οποία είναι παρουσιάστρια του NBC. «Είναι όπως οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο», δήλωσε ο Νάνος στο CBS. «Μας το δίνετε, μας δίνετε ένα στοιχείο και εξετάζουμε κάθε πτυχή του».

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τρίτη αν οι ερευνητές αναζητούν κάποιον που είναι ακόμα εν ζωή, δεδομένου ότι η Νάνσι Γκάθρι δεν έχει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή εδώ και μέρες, ο Νάνος απάντησε: «Ελπίζουμε ότι αυτό κάνουμε». Δεν έδωσε πιθανό κίνητρο και είπε επίσης ότι οι ερευνητές δεν είχαν πρόσβαση σε υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του σπιτιού.

Ο Νάνος δήλωσε στην ενημέρωση ότι το τμήμα του συνεργάζεται με εταιρείες τεχνολογίας για να προσπαθήσει να δει υλικό από το βράδυ του Σαββάτου, αφού μέλη της οικογένειας άφησαν την Νάνσι Γκάθρι στο σπίτι, γύρω στις 21:30 τοπική ώρα. Μέλη της ενορίας της τηλεφώνησαν στην οικογένειά της όταν δεν παρευρέθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία, γύρω στις 11:00 την επόμενη μέρα.

Όταν οι αρχές έφτασαν στην ιδιοκτησία της Νάνσι Γκάθρι, το σκηνικό εκεί προκάλεσε «σοβαρή ανησυχία», δήλωσε ο Νάνος. Ενώ δεν υπήρχαν αρχικές ενδείξεις ότι θα μπορούσε να έχει γίνει στόχος λόγω του ονόματός της, ο σερίφης δήλωσε «δεν μπορούμε να το απορρίψουμε αυτό».

«Πιστεύουμε ότι η Νάνσι απήχθη από το σπίτι της παρά τη θέλησή της. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ζήτησε από το κοινό να τηλεφωνήσει με πιθανά στοιχεία ή πληροφορίες, λέγοντας ότι οι ερευνητές θα παρακολουθήσουν την καθεμία.

Κηλίδες αίματος στο σπίτι της

Η αστυνομία βρήκε αίμα στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι και το εξετάζει για να διαπιστώσει σε ποιον ανήκει, ανέφερε το CBS. Ο Νάνος είπε: «Δεν λέω ότι υπάρχει αίμα μέσα ή έξω από αυτό το σπίτι». Δείγματα φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA, έχουν υποβληθεί για ανάλυση, αλλά μέχρι στιγμής κανένα από τα ευρήματα του εργαστηρίου «δεν θα μας έλεγε 'αυτός το έκανε αυτό'», είπε ο Νάνος.

Το Τελωνείο και η Συνοριακή Προστασία παρέχουν σκύλους παρακολούθησης, είπε ο Νάνος. Το βράδυ της Δευτέρας, η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πιστεύουμε στην προσευχή. Πιστεύουμε στις φωνές που υψώνονται ομόφωνα, στην αγάπη, στην ελπίδα. Πιστεύουμε στην καλοσύνη. Πιστεύουμε στην ανθρωπιά. Πάνω απ' όλα, πιστεύουμε σε αυτή».

«Σας ευχαριστούμε που ενώνετε τις προσευχές σας μαζί με τις δικές μας για την αγαπημένη μας μητέρα, την αγαπημένη μας Νάνσυ, μια γυναίκα με βαθιά πίστη, μια καλή και πιστή υπηρέτρια.»

Η Νάνσι Γκάθρι δεν είχε «καλή σωματική υγεία», αλλά δεν έχει αναφερθεί κανένα γνωστικό πρόβλημα, σύμφωνα με τις Αρχές. Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, ο σερίφης δήλωσε ότι κλήθηκαν ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών στο σημείο, κάτι που, όπως είπε, δεν αποτελεί τυπικό πρωτόκολλο σε υπόθεση αγνοουμένου.

Η Σαβάνα Γκάθρι, η οποία παρουσιάζει την εκπομπή Today, δεν έχει εμφανιστεί στον αέρα αυτή την εβδομάδα. Επρόκειτο να συμπαρουσιάσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για το NBC την Παρασκευή, αλλά δεν θα συμμετέχει πλέον στην κάλυψη για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, δήλωσε εκπρόσωπος του NBC. «Οι καρδιές μας είναι μαζί της και με ολόκληρη την οικογένεια Γκάθρι καθώς η αναζήτηση για τη μητέρα τους συνεχίζεται», ανέφερε το NBC.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκόπευε να τηλεφωνήσει αργότερα στη Σαβάνα Γκάθρι και ότι θα ήταν πρόθυμος να δεσμεύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς πράκτορες για να βοηθήσουν στην έρευνα. «Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό», είπε σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. «Πάντα τα πάω πολύ καλά με τη Σαβάνα», πρόσθεσε. «Πολύ ασυνήθιστη κατάσταση».