ΗΠΑ: Αγωνία για τη μητέρα της παρουσιάστριας του ΝΒC - «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ζωντανή»

Η αστυνομία της Αριζόνα πιστεύει πως η Νάνσι Γκάθρι, η αγνοούμενη μητέρα της γνωστής παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, «βρίσκεται ακόμα εκεί έξω», αν και δεν έχουν ακόμη εντοπίσει κάποιον ύποπτο για την εξαφάνισή της πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι οι ερευνητές εργάζονται για να διαλευκάνουν την υπόθεση και θεωρούν ότι η 84χρονη είναι ακόμα ζωντανή και «θα συνεχίσουν να σκέφτονται έτσι μέχρι να τη βρουν». Το FBI δήλωσε ότι εξετάζει δύο σημειώματα για λύτρα και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μια σύλληψη για ένα πλαστό σημείωμα.

Το βράδυ της Πέμπτης, η οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι δημοσίευσε το δεύτερο βιντεοσκοπημένο μήνυμα αυτής της εβδομάδας, ζητώντας την επιστροφή της μητέρας τους. «Όποιος κι αν είναι εκεί έξω κρατώντας τη μητέρα μας, θέλουμε να ακούσουμε νέα του», είπε ο γιος της, Κάμρον Γκάθρι. «Χρειαζόμαστε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», συνέχισε. «Αλλά πρώτα, πρέπει να ξέρουμε ότι έχεις τη μαμά μας και θέλουμε να σου μιλήσουμε.»

Είναι τυπική διαδικασία σε υποθέσεις ομηρίας και απαγωγής οι διαπραγματευτές να απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία ζωής από τους απαγωγείς. Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Πέμπτη, ο ειδικός πράκτορας του FBI, Χέιθ Γιάνκε, δήλωσε ότι η υπηρεσία του εξέταζε ένα σημείωμα για λύτρα που εστάλη σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Το σημείωμα έδινε προθεσμία για την πληρωμή στις 17:00 την Πέμπτη, είπε, χωρίς να διευκρινίζει σε ποια ζώνη ώρας, και είχε μια δεύτερη προθεσμία για τη Δευτέρα. Λεπτομέρειες σχετικά με ένα Apple Watch και έναν προβολέα στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι υπήρχαν στο σημείωμα. Ο πράκτορας του FBI είπε ότι η οικογένεια Γκάθρι καταλαβαίνει ότι «ο χρόνος είναι πολύτιμος». Οι ερευνητές έδωσαν νέες λεπτομέρειες στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εξαφάνισής της.

Το βράδυ του Σαββάτου πήρε ένα Uber για να δειπνήσει στο σπίτι της κόρης της Άνι κοντά στην περιοχή Τουσόν. Η αστυνομία μίλησε με τον οδηγό ταξί. Η Νάνσι Γκάθρι πέρασε τη νύχτα παίζοντας παιχνίδια με τους συγγενείς της προτού ένας από αυτούς την αφήσει πίσω στο σπίτι της στην εύπορη, απομονωμένη γειτονιά Καταλίνα Φούτχιλς, δήλωσε ο σερίφης.

Στις 01:47 τοπική ώρα την Κυριακή, μια κάμερα στο κουδούνι του σπιτιού της αποσυνδέθηκε και αφαιρέθηκε, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είχε συνδρομή, επομένως δεν κατέστη δυνατή η ανάκτηση υλικού. Στις 02:12, τα δεδομένα λογισμικού ανίχνευσαν κίνηση στην κάμερα κοντά στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο και ο σερίφης παραδέχτηκε ότι ένα ζώο θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την κίνηση.

Στις 02:28, η εφαρμογή στον βηματοδότη της, αποσυνδέθηκε από το τηλέφωνό της. Το αίμα που βρέθηκε στην μπροστινή βεράντα της αποδείχθηκε πως είναι δικό της και οι αρχές αναμένουν περαιτέρω εργαστηριακά αποτελέσματα και ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν από τον τόπο του εγκλήματος.

Τα μέλη της οικογένειας ειδοποιήθηκαν επειδή δεν πήγε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί όπως συνήθως, κάτι που ανησύχησε τα μέλη της εκκλησίας. Το FBI έχει προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο σερίφης Νάνος δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα η απαγωγή να μην έγινε με σκοπό τα λύτρα, αλλά οι αρχές επιβολής του νόμου λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα αιτήματα. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μην τη βρουν ζωντανή, είπε: «Σίγουρα το φοβάμαι αυτό».

Στο πρώτο οικογενειακό βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη το βράδυ, η Σαβάνα Γκάθρι απευθύνθηκε απευθείας σε όποιον έχει τη μητέρα της. «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», είπε η παρουσιάστρια του NBC. «Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες χειραγωγούνται εύκολα. Πρέπει να ξέρουμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε εσείς.»

Μαζί με την αδερφή της Άνι και τον αδερφό της Κάμρον, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Η υγεία της, η καρδιά της είναι εύθραυστη. Ζει με συνεχή πόνο.» «Δεν έχει φάρμακα. Τα χρειάζεται για να επιβιώσει. Τα χρειάζεται για να μην υποφέρει.» Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την υπόθεση στο Truth Social.

Είπε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας και «να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια στο σπίτι». Ο σερίφης περιέγραψε μια επιχείρηση έρευνας με σκύλους, drones, ελικόπτερα και ομοσπονδιακούς πράκτορες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας.

Το πρωί της Πέμπτης, το FBI συνέλαβε έναν άνδρα από την Καλιφόρνια ως ύποπτο για ψευδή απαίτηση λύτρων. Ο κατηγορούμενος, Ντέρικ Καλέγια, φέρεται να βρήκε τα στοιχεία των μελών της οικογένειας Γκάθρι στο διαδίκτυο και τους έστειλε μηνύματα ρωτώντας: «Πήρατε το bitcoin;»

Η Σαβάνα Γκάθρι είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Εντάχθηκε στο NBC το 2007 και έγινε συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC το 2012. Επρόκειτο να συμπαρουσιάσει την κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο από το NBC την Παρασκευή. Αλλά αποσύρθηκε λόγω της εξαφάνισης της μητέρας της.

