Το τηλεφώνημα Τραμπ στην παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι για την αγνοούμενη μητέρα της

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τη γνωστή παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την αγνοούμενη μητέρα της.

Το τηλεφώνημα Τραμπ στην παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι για την αγνοούμενη μητέρα της
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε χθες στην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «Τοday», Σαβάνα Γκάθρι, για να προσφέρει υποστήριξη, καθώς οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου συνεχίζουν την έρευνα για την εξαφάνιση της μητέρας της, Νάνσι. Ο Τραμπ επικοινώνησε μαζί της λίγο μετά από συνέντευξη με τον παρουσιαστή του "NBC Nightly News", Τομ Λάμας. Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε την οικογένεια Γκάθρι ότι κάθε πόρος του κράτους θα είναι διαθέσιμος όποτε χρειαστεί.

s.jpg

Ο πρόεδρος είπε ότι γνώριζε πως η Σαβάνα Γκάθρι είναι κοντά στην 84χρονη μητέρα της, η οποία αναφέρθηκε ως αγνοούμενη από το σπίτι της έξω από το Τουσόν της Αριζόνα το απόγευμα της Κυριακής, αφού δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον Τραμπ που αφιέρωσε χρόνο για να τηλεφωνήσει στην οικογένειά της, προσθέτοντας ότι ήταν συντετριμμένοι και προσεύχονταν, είπε ο Λάμας. Είπε ότι η οικογένεια χρειάζεται προσευχές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο για τη σκληρή δουλειά των τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών στην υπόθεση.

Ο «Θεός να ευλογεί και να προστατεύει τη Νάνσι!»

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social αργά την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε: «Μίλησα με τη Σαβάνα Γκάθρι και την ενημέρωσα ότι δίνω εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου να βρίσκονται στην πλήρη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, αμέσως». «Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να επιστρέψει η μητέρα της με ασφάλεια στο σπίτι», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Οι προσευχές του Έθνους μας είναι μαζί της και την οικογένειά της. Ο θεός να ευλογεί και να προστατεύει τη Νάνσι!»

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα πιστεύει ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη «πιθανώς στη μέση της νύχτας». Το FBI συμμετέχει τώρα στην έρευνα, στην οποία λαμβάνουν επίσης μέρος περίπου 100 ντετέκτιβ από το γραφείο του σερίφη, και ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα δεσμευτεί να στείλει περισσότερους ομοσπονδιακούς πράκτορες για να βοηθήσουν.

Η Γκάθρι έχει περιορισμένη κινητικότητα και δεν λαμβάνει την απαραίτητη καθημερινή φαρμακευτική αγωγή της. Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι δεν έχει γνωστικά προβλήματα και ότι η εξαφάνισή της δεν συνδέεται με άνοια, περιγράφοντάς την ως «κοφτερή σαν καρφίτσα». «Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά μόνο την πεποίθηση ότι είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι ζωντανή και θέλουμε να τη σώσουμε», δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News.

Το «παρελθόν» της Σαβάνα Γκάθρι με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος και η τηλεοπτική παρουσιάστρια έχουν ιστορία που χρονολογείται από την πρώτη του θητεία. Η Γκάθρι πήρε συνέντευξη από τον Τραμπ σε μια δημόσια συζήτηση στις 15 Οκτωβρίου του 2020, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το NBC. Μεταδόθηκε ταυτόχρονα με τη δημόσια συζήτηση του Τζο Μπάιντεν στο ABC, αντί για ένα δεύτερο προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων.

Η Γκάθρι είχε πιέσει τον πρόεδρο για την κοινοποίηση θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο. «Είσαι ο πρόεδρος. Δεν είσαι ο τρελός θείου κάποιου που μπορεί απλώς να κάνει retweet ό,τι θέλει», είχε πει τότε. Μιλώντας σε υποστηρικτές του μέρες αργότερα σε μια συγκέντρωση, ο Τραμπ είπε ότι η Γκάθρι συμπεριφερόταν σαν «τρελή». Σε μια άλλη συγκέντρωση, ωστόσο, της είπε ότι έκανε καλή δουλειά με τη συνέντευξη.

«Το να παίρνεις συνέντευξη από οποιονδήποτε πρόεδρο είναι δύσκολο», δήλωσε η Γκάθρι στην εφημερίδα The Arizona Republic για τη συνάντηση με τον Τραμπ. «Είναι μια από τις πιο πιεστικές καταστάσεις στις οποίες μπορείς να βρεθείς. Και κάθε πρόεδρος, κάθε πολιτική προσωπικότητα, είναι όλοι διαφορετικοί. Και όλοι παρουσιάζουν ένα διαφορετικό σύνολο προκλήσεων».

