Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του δημοσιογραφικού χώρου στην μεταπολίτευση, ο Γιώργος Βότσης, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συνάδελφος και φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στην Λάβδανη Ιωαννίνων αλλά μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ είχε ήδη ξεκινήσει την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για την δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών. Διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στη μεταπολίτευση έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας». Στις 7 Μαρτίου του 1988, μετά την δολοφονία, την 1η Μαρτίου, του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από την 17 Νοέμβρη, ο Βότσης έγραψε «ανοιχτή επιστολή» την οποία απηύθυνε στα μέλη της 17Ν με τίτλο «Άκου με, ένοπλε σύντροφε», ασκώντας δριμεία κριτική στις βίαιες και τρομοκρατικές μεθόδους της οργάνωσης. Η 17 Νοέμβρη του απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη η οποία εστάλη στην εφημερίδα «Το Έθνος και είχε τον τίτλο «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!»

Ήταν παντρεμένος σε τρίτο γάμο με την δημοσιογράφο Λένα Παγώνη, και έχουν μία κόρη την Νικολέτα. Η πρώτη κόρη του, Άννα είναι από τον δεύτερο γάμο του με την Μιμή (Δήμητρα) Γαλανοπούλου.