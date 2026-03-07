Θεσσαλονίκη: Φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω κάηκε ολοσχερώς στην Άσσηρο

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα φορτηγό στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Σερρών στο ύψος της Ασσήρου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το όχημα μετέφερε ψυκτικό αέριο και για άγνωστους λόγους τυλίχτηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ το φορτηγό είναι σταματημένο στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός, με καταγωγή από την Πολωνία, σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τροχαία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στο ρεύμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται πλέον με εκτροπή από την παλιά Εθνική Οδό.

