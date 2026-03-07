Τουρκία: Στέλνει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα 

Η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή στα κατεχόμενα 4 πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση κατά των Βρετανικών Βάσεων η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 κατά τη διάρκεια άσκησης στην ανατολική Ρουμανία, στις 6 Μαρτίου 2024 AP

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσαν σήμερα: «Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σταδιακός σχεδιασμός για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου). Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα θέματα που εξετάζονται».

