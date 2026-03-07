H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

Newsbomb

H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Novibet απολαμβάνεις τον ρομαντισμό του ποδοσφαίρου μαζί με μία κορυφαία προσφορά* χωρίς κατάθεση με κορυφαία έπαθλα. 

NOVIBESTπροσφορά*χωρίς κατάθεση

Επιστροφή στη Super League με το ντέρμπι του Φαλήρου τη Κυριακή να ξεχωρίζει από τις άλλες μονομαχίες της αγωνιστικής. Η πρεμιέρα της αγωνιστικής γίνεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο 07.03 (17:00) όπου ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο σε έναν αγώνα όπου θα πέσουν κορμιά, αφού η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες είναι μόνο ένα πόντος(Άρης 28 έναντι 27 του Ατρομήτου) και η μάχη για τη 5η θέση έχει ξεκινήσει. Συνεχίζοντας στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 18:00. Η ομάδα του Marko Nikolić βλέπει μόνο την νίκη η οποία θα την οδηγήσει στη πρώτη θέση και θα περιμένει υπομονετικά για μια ισοπαλία στο Φάληρο όπου θα της δώσει την ευκαιρία να αποκτήσει διαφορά 2 πόντων από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Από την άλλη η ΑΕΛ θα τα δώσει όλα για να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τη Κυριακή και ταξιδεύοντας στη Λειβαδιά όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται το Παναθηναϊκό στις 19:00. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θέλει να αφήσει πίσω το αρνητικό σερί που έχει τις τελευταίες αγωνιστικές και να επιστρέψει στις νίκες και στη 4η θέση. Αντιθέτως το «τριφύλλι» μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο έχει γυρίσει τον διακόπτη και πλέον μετρά μόνο νίκες καθώς και μια πρόκριση στους 16 του Europa League. Οι μαχητές του Rafael Benítez θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί και γιατί όχι να μη κυνηγήσουν και κάτι καλύτερο στα play-off. Αυλαία στην αγωνιστική ρίχνει το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αφενός, οι «ερυθρόλευκοι» που θα έχουν την στήριξη των φιλάθλων θέλουν τη νίκη με η οποία θα τους οδηγήσει στη πρώτη θέση αλλά και στη πρώτη νίκη σε ντέρμπι φέτος. Αφετέρου, ο «Δικέφαλος του βορρά» θέλει να φύγει από το Πειραιά με το διπλό και τους 3 πόντους για να εξασφαλίσει την παραμονή του στη κορυφή. Αγώνας για γερά νεύρα αφού 3 ομάδες( ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ) είναι ισόβαθμοι στους 53 πόντους και οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα επιφέρει αλλαγές στη κατάταξη.

Το παιχνίδιόπωςθα ήθελες να είναι μεαπόλυτη προσφορά*γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* NOVIBEST η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*. 

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*. 

  Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα! 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής από Ξάνθη: «Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

13:13LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κορυφαίος ιμάμης κάνει κάλεσμα για την εκλογή νέου ηγέτη

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

12:37ΕΛΛΑΔΑ

H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet! 

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι ανόδου Πανιώνιος - Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία του αεροδρομίου έπειτα από αναχαίτιση πυραύλου

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

12:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Μπακού

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:23ΕΛΛΑΔΑ

«Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»: Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε στα fake news για την επιστροφή της από τη Μέση Ανατολή

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρίπολη: Γυναίκα αστυνομικός νεκρή από πυροβολισμό - Βρέθηκε στο σπίτι της

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάντε όνειρα» του Πεζεσκιάν για παράδοση άνευ όρων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 στη Βρετανία – Ετοιμάζονται να ρίξουν υπερ-βόμβες bunker buster στο Ιράν;

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι αξιωματικοί λιποτακτούν, ενώ άλλοι φέρονται να μεταμφιέζονται σε γυναίκες για γλιτώσουν τις επιθέσεις

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ – Πλάνα από Braveheart, Top Gun και DeadPool

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αχαΐα: 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Κατέγραφε ακόμη και τα εγγόνια του

13:45ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ - Ουρές στα πρατήρια

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο προς Κω – Τραυματίστηκαν και αστυνομικοί

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ