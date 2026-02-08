ΗΠΑ: Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι

Η Savannah Guthrie και η μητέρα της Nancy, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στη Νέα Υόρκη.

Για έβδομη ημέρα συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι, η οποία δήλωσε στους πιθανούς απαγωγείς της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει όσο όσο για την ασφαλή της επιστροφή.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας ικετεύουμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της», είπε η 54χρονη δημοσιογράφος του NBC News σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε ηρεμία. Η μητέρα μας είναι πολύτιμη για εμάς και θα πληρώσουμε (σ.σ. για την πάρουμε πίσω)».

Μια ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Nancy Guthrie. AP

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» αναφερόταν σε ένα μήνυμα που στάλθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό KOLD με έδρα το Τούσον το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δήλωσε ότι έλαβε ένα email σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της Nancy, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό του, καθώς το FBI διεξάγει την έρευνά του.

Ο σταθμός ήταν ένα από τα πολλά μέσα ενημέρωσης που έλαβαν υποτιθέμενες επιστολές για λύτρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τουλάχιστον μία επιστολή περιείχε συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις και έθετε ως προθεσμία την Πέμπτη το βράδυ.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι οι επιστολές ήταν αξιόπιστες, αλλά δήλωσαν ότι όλες οι πληροφορίες ερευνώνται σοβαρά. Ανέφεραν επίσης ότι μία επιστολή αναφερόταν στο Apple Watch της Νάνσι Γκάθρι και σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της περιουσίας της.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ήταν το τρίτο αυτή την εβδομάδα που απευθυνόταν στους πιθανούς απαγωγείς.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DUeZsDfkhFp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη παρά τη θέλησή της από το σπίτι της, λίγο έξω από το Τούσον, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εξετάσεις DNA έδειξαν ότι αίμα που βρέθηκε στην είσοδο του σπιτιού της ταιριάζει με το δικό της, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος. Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει ύποπτους ούτε, όμως, έχουν αποκλείσει κανέναν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Air Force One την Παρασκευή, δήλωσε ότι η έρευνα προχωρά «πολύ καλά».

«Έχουμε κάποια στοιχεία που θεωρώ πολύ ισχυρά», είπε ο Τραμπ, ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς το κτήμα του στη Φλόριντα. «Έχουμε κάποια στοιχεία που μπορεί να αποκαλυφθούν σύντομα».

Την ίδια ώρα, ερευνητές επέστρεψαν στην γειτονία της Νάνσι Γκάρθι την Παρασκευή για να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία. Το τμήμα του σερίφη γνωστοποίησε μέσω των social media, ότι η πρόσβαση περιορίστηκε στον δρόμο μπροστά από το σπίτι, για να δοθεί χώρος στους ερευνητές. Οι δημοσιογράφοι που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο κλήθηκαν να απομακρυνθούν.

Το σπίτι της Nancy Guthrie AP

Η Catalina Foothills Association, μια τοπική οργάνωση, ενημέρωσε τους κατοίκους με επιστολή ότι οι Αρχές ξεκίνησαν και πάλι τις έρευνες στην περιοχή. «Γνωρίζω ότι όλοι μας μοιραζόμαστε την ίδια δυσπιστία και θλίψη και εκτιμούμε ιδιαίτερα την προθυμία σας να μιλήσετε με τις Αρχές, να μοιραστείτε τα βίντεο από τις κάμερες σας και να επιτρέψετε την έρευνα των ιδιοκτησιών σας, εάν σας ζητηθεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ένωσης στην επιστολή.

Ο σερίφης δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ερευνητές προσπαθούν να ανακτήσουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της Νάνσι.

«Μακάρι η τεχνολογία να ήταν τόσο εύκολη όσο πιστεύουμε. Αλλά δεν είναι», δήλωσε ο Νάνος στο Associated Press.

Ο σερίφης τόνισε ότι δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με την επιστολή που στάλθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό KOLD ή για τις άλλες υποτιθέμενες επιστολές για λύτρα που στάλθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι το FBI χειρίζεται αυτό το μέρος της έρευνας.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος AP

Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι έχει αυξηθεί, καθώς χρειάζεται φάρμακα καθημερινά για την επιβίωση της. Λέγεται ότι της έχει τοποθετηθεί βηματοδότης και αντιμετωπίζει προβλήματα υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιάς.

«Η κατάστασή της, φαντάζομαι, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα», είπε ο Νάνος. «Χρειάζεται φάρμακα. Και δεν έχω κανένα τρόπο να ξέρω αν της τα δίνουν».

Η απαγωγή έχει τραβήξει την προσοχή των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι έστειλε εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές για να βοηθήσουν στην έρευνα.

