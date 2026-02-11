Σαβάνα Γκάθρι: Υπό κράτηση άνδρας σχετικά με την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της δημοσιογράφου

«Αστυνομικοί από το τμήμα του σερίφη συνέλαβαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Τροχαίας» τόνισε σε δήλωσή του, το τμήμα του σερίφη της κομητείας Πίμα την Τρίτη

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μια ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Nancy Guthrie.

AP
Υπό κράτηση τέθηκε ένας άνδρας σχετικά με την υπόθεση της απαγωγής της ηλικιωμένης μητέρας της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι, λίγες ώρες αφού το FBI δημοσίευσε ένα βίντεο ενός κουκουλοφόρου από το βράδυ της εξαφάνισης της 84χρονης Νάνσι, ο οποίος βρισκόταν έξω από το σπίτι της στην Αριζόνα.

«Αστυνομικοί από το τμήμα του σερίφη συνέλαβαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Τροχαίας. Το άτομο ανακρίνεται σε σχέση με την έρευνα για την εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι», τόνισε σε δήλωσή του, το τμήμα του σερίφη της κομητείας Πίμα την Τρίτη.

Έως τώρα, δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.

απαγωγη γκανθρι

Στιγμίοτυπο από το βίντεο που δημοσίευσε το FBI.

FBI

Ωστόσο, η σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης, ήρθε λίγες ώρες αφού το FBI δημοσίευσε ένα βίντεο, που δείχνει έναν οπλισμένο κουκουλοφόρο να παραβιάζει την κάμερα της πόρτας του σπιτιού της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα, το βράδυ που την απήγαγαν από την κατοικία της.

Απαγωγή Γκάθρι

Στο βίντεο φαίνεται ο κουκουλοφόρος να φορά γάντια

FBI/CNN

Το βίντεο απεικονίζει έναν μασκοφόρο άνδρα που φοράει γάντια και φέρει ένα σακίδιο να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού της Γκάθρι. Κάποια στιγμή, το άτομο φαίνεται να κουνάει ένα φυτό, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού, ενώ σε μια άλλη στιγμή, αρχίζει να αποσυναρμολογεί την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από την πόρτα.

Δείτε το βίντεο:

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιοποίησε το βίντεο την ώρα που η έρευνα για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα.

«Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, από το πρωί της [Τρίτης], οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτές τις προηγουμένως μη προσβάσιμες νέες εικόνες που δείχνουν ένα οπλισμένο άτομο να παραβιάζει την κάμερα της μπροστινής πόρτας της Γκάθρι το πρωί της ημέρας της εξαφάνισής της», έγραψε ο Πατέλ στο «X».

Απαγωγή Γκάθρι

Ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της 84χρονης

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 1 Φεβρουαρίου και από τότε η υπόθεση έχει συγκλονίσει την χώρα.

Η παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» Σαβάνα Γκάθρι και τα δύο αδέλφια της έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από βίντεο με δηλώσεις στις οποίες εκλιπαρούν για την επιστροφή της μητέρας τους και δηλώνουν την προθυμία τους να πληρώσουν λύτρα. Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι έχει αυξηθεί, καθώς χρειάζεται φάρμακα καθημερινά για την επιβίωση της. Λέγεται ότι της έχει τοποθετηθεί βηματοδότης και αντιμετωπίζει προβλήματα υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιάς.

«Η κατάστασή της, φαντάζομαι, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα», δήλωσε στο Associated Press ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος. «Χρειάζεται φάρμακα. Και δεν έχω κανένα τρόπο να ξέρω αν της τα δίνουν».

Savannah Guthrie - Μητέρα

Μια ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Nancy Guthrie.

AP

Τα σπαρακτικά βίντεο της δημοσιογράφου προς τους απαγωγείς της μητέρας της

Μετά την έναρξη των ερευνών, η Σαβάνα Γκάθρι και τα δύο αδέλφια της έστειλαν πολλές δημόσιες εκκλήσεις σε όποιον είχε απαγάγει τη μητέρα τους.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας ικετεύουμε να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της», είπε η 54χρονη δημοσιογράφος του NBC News σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλαισιωμένη από τα αδέλφια της. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε ηρεμία. Η μητέρα μας είναι πολύτιμη για εμάς και θα πληρώσουμε (σ.σ. για την πάρουμε πίσω)».

https://www.instagram.com/reel/DUeZsDfkhFp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» αναφερόταν σε ένα μήνυμα που στάλθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό KOLD με έδρα το Τούσον το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δήλωσε ότι έλαβε ένα email σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της Nancy, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό του, καθώς το FBI διεξάγει την έρευνά του.

Savannah Guthrie - Μητέρα

Η Savannah Guthrie και η μητέρα της Nancy, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στη Νέα Υόρκη.

AP

Ο σταθμός ήταν ένα από τα πολλά μέσα ενημέρωσης που έλαβαν υποτιθέμενες επιστολές για λύτρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τουλάχιστον μία επιστολή περιείχε συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις και έθετε ως προθεσμία την Πέμπτη το βράδυ.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ήταν το τρίτο αυτή την εβδομάδα που απευθυνόταν στους πιθανούς απαγωγείς.

