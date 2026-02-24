ΗΠΑ: Ένα εκατ. δολάρια αμοιβή για τον εντοπισμό της μητέρας της προσφέρει η Σαβάνα Γκάθρι

Η Σαβάνα Γκάθρι και η μητέρα της, Νάνσι.

Η συν-παρουσιάστρια της εκπομπής NBC Today, Σαβάνα Γκάθρι, δήλωσε την Τρίτη έκανε νέα έκκληση στο Instagram για τον εντοπισμό της μητέρας της, η οποία απήχθη το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι «κάποιος ξέρει πώς να βρει τη μαμά μας και να την φέρει σπίτι» και προέτρεψε τον κόσμο να έχει τη Νάνσι Γκάθρι στις σκέψεις του.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε πριν από περισσότερες από τρεις εβδομάδες, αφού δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία την 1η Φεβρουαρίου.

Τελευταία φορά την είδαν στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Οι αρχές πιστεύουν ότι απήχθη ή ότι την πήραν παρά τη θέλησή της.

«Πιστεύουμε σε ένα θαύμα»

Η δημοσιογράφος είπε στο βίντεο: «Σας παρακαλώ, συνεχίστε να προσεύχεστε αδιάκοπα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε ένα θαύμα.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να γυρίσει σπίτι, ελπίζοντας παρά την ελπίδα, όπως λέει η αδελφή μου. Αναζωπυρώνουμε τη φλόγα της ελπίδας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι μπορεί να έχει χαθεί. Μπορεί να έχει ήδη πεθάνει».

Η δημοσιογράφος αναφέρει στην ανάρτησή της στο Instagram ότι η οικογένεια προσφέρει αμοιβή ενός εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την καταβολή αμοιβής από το FBI.

Το FBI προσφέρει ξεχωριστά αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στην εύρεση της κας Guthrie ή στη σύλληψη του δράστη.

Σε μια ανάρτηση στο X, το γραφείο του FBI στο Φοίνιξ δήλωσε ότι όποιος έχει «από πρώτο χέρι» πληροφορίες για την τύχη της αγνοούμενης γυναίκας πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών του.

Εκατοντάδες άτομα εργάζονται για την έρευνα σχετικά με την τύχη της Νάνσι Γκάθρι, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη του Pima County, και έχουν ληφθεί περισσότερες από 20.000 πληροφορίες.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει ύποπτο για την υπόθεση και δήλωσαν αυτό το μήνα ότι η οικογένειά της δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε: «Το να υπονοείται το αντίθετο δεν είναι μόνο λάθος, είναι και σκληρό. Η οικογένεια Γκάθρι είναι απλά και ξεκάθαρα θύματα».

Στιγμίοτυπο από το βίντεο που δημοσίευσε το FBI, που αποτυπώνει τον δράστη στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, το βράδυ που εξαφανίστηκε. FBI

