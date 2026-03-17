Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα

Οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από μοντέλα ποντικών και δύο μεγάλες μελέτες σε παιδιά

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το άγχος στην κύηση και τα πρώτα χρόνια ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα μακροπρόθεσμα, που προκαλούνται από αλλαγές στο έντερο και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gastroenterology.

Η συναισθηματική παραμέληση, το άγχος τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά τη γέννηση και άλλες αρνητικές εμπειρίες στην αρχή της ζωής μπορεί να έχουν βαθύ αντίκτυπο στην ανάπτυξη ενός παιδιού, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται ο εγκέφαλος.

Ερευνητές στο Κέντρο Έρευνας Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς αυτές οι δυσκολίες διαμορφώνουν την αμφίδρομη επικοινωνία του εγκεφάλου με το έντερο. Όταν προκύψουν προβλήματα κατά την επικοινωνία αυτή, οι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν πεπτικά προβλήματα, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κοιλιακό άλγος και προβλήματα κινητικότητας του εντέρου με δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

«Όταν ο εγκέφαλος επηρεάζεται, πιθανότατα επηρεάζεται και το έντερο. Τα δύο συστήματα επικοινωνούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα», επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κάρα Μαργκόλις, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για τον Πόνο και καθηγήτρια στη Σχολή Οδοντιατρικής και στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από μοντέλα ποντικών και δύο μεγάλες μελέτες σε παιδιά.

Στη μελέτη σε ποντίκια, τα νεογνά χωρίστηκαν από τις μητέρες τους για πολλές ώρες την ημέρα. Όταν οι ερευνητές τα εξέτασαν αρκετούς μήνες αργότερα, στο ισοδύναμο της νεαρής ενήλικης ζωής, τα ποντίκια είχαν υψηλότερα επίπεδα συμπεριφορών που μοιάζουν με άγχος, πόνο στο έντερο και προβλήματα κινητικότητας του εντέρου. Οι αλλαγές στην κινητικότητα διέφεραν ανάλογα με το φύλο, με τα θηλυκά ποντίκια να βιώνουν διάρροια και τα αρσενικά δυσκοιλιότητα.

Η σύνδεση μεταξύ του στρες στην πρώιμη ζωή και των γαστρεντερικών προβλημάτων που διαπιστώθηκε στα προκλινικά πειράματα αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε δύο μεγάλες μελέτες σε ανθρώπους.

Στη μία, οι ερευνητές εξέτασαν μια μελέτη πληθυσμού στη Δανία, όπου συμμετείχαν περισσότερα από 40.000 μωρά και παρακολουθήθηκαν για έως 15 έτη. Τα μισά από αυτά γεννήθηκαν από μητέρες με κατάθλιψη που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη. Διαπίστωσαν ότι η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη στις μητέρες που δεν λάμβαναν αντικαταθλιπτικά συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά να διαγνωστούν με πολυάριθμες πεπτικές διαταραχές, όπως ναυτία και εμετό, δυσκοιλιότητα, κολικούς και σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Σε δεύτερη μελέτη σε ανθρώπους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 12.000 παιδιά στις ΗΠΑ που συμμετείχαν στη μελέτη «Adolescent Brain Cognitive Development». Εξέτασαν τις δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, της παραμέλησης και των προβλημάτων ψυχικής υγείας των γονέων. Διαπίστωσαν ότι τα γαστρεντερικά συμπτώματα αυξάνονταν με οποιοδήποτε είδος άγχος της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Στις μελέτες σε ανθρώπους, οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές στα πεπτικά αποτελέσματα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου αναπτυξιακού σταδίου μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του εντέρου ανεξάρτητα από το φύλο.

Συνολικά, οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Eπαναφορά σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Έβρο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Το Ισραήλ «θα εντοπίσει και θα εξουδετερώσει» τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

23:34ΥΓΕΙΑ

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

23:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη ο «δράκος» που είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες– Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Η Ρωσία επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Τήλο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρίτης μπορεί να προκάλεψε έκρηξη στον ουρανό του Οχάιο και της Πενσιλβάνια

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

22:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:44ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνικό ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

22:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Έπος της Σπόρτινγκ κόντρα στην Μπόντο - Πρόκριση στην παράταση με μυθική ανατροπή

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ενεργειακές εταιρείες της Κίνας ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και αύριο, Τετάρτη - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

05:18ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

22:44ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνικό ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ