Πότε οι αλλεργίες της άνοιξης προκαλούν πονόλαιμο — Τι να κάνετε

Οι αλλεργίες της άνοιξης είναι γνωστό ότι προκαλούν φτέρνισμα, φαγούρα στα μάτια και καταρροή. Αλλά πολλοί εκπλήσσονται όταν οι εποχιακές αλλεργίες οδηγούν επίσης σε πονόλαιμο.

Κατά τη διάρκεια της αιχμής της γύρης στην ατμόσφαιρα, ο ερεθισμός του λαιμού είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα που μπορεί να κάνει την κατάποση άβολη και να αφήσει τον λαιμό με μια αίσθηση γρατζουνιάς ή ξηρότητας.

Γιατί οι αλλεργίες της άνοιξης μπορούν να προκαλέσουν πονόλαιμο

Ο πονόλαιμος από αλλεργίες συνήθως προκαλείται από οπισθορρινική έκκριση. Όταν αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, το σώμα παράγει επιπλέον βλέννα, για να παγιδεύσει και να απομακρύνει αυτούς τους ερεθιστικούς παράγοντες.

Αυτή η περίσσεια βλέννας μπορεί να στάξει στο πίσω μέρος του λαιμού, οδηγώντας σε:

Ερεθισμό του λαιμού

Συχνό καθάρισμα του λαιμού

Αίσθημα γρατζουνιάς ή καύσου

Βραχνάδα

Αυτή η συνεχής έκκριση βλέννας ερεθίζει τους ευαίσθητους ιστούς του λαιμού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πόνο ακόμα και όταν δεν υπάρχει μόλυνση.

Σε αντίθεση με τις ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις του λαιμού, ο πονόλαιμος που σχετίζεται με αλλεργίες συνήθως εμφανίζεται μαζί με συμπτώματα όπως φτέρνισμα, συμφόρηση ή φαγούρα στα μάτια.

Πώς να καταλάβετε εάν ο πονόλαιμός σας οφείλεται σε αλλεργίες

Οι εποχιακές αλλεργίες μπορούν να μιμηθούν ορισμένα συμπτώματα αναπνευστικών λοιμώξεων, γεγονός που μερικές φορές καθιστά δύσκολη τη διάκρισή τους.

Σημάδια ότι ο πονόλαιμός σας μπορεί να σχετίζεται με ανοιξιάτικες αλλεργίες:

Τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την περίοδο της γύρης

Κνησμός στα μάτια ή/και στην μύτη

Συχνό φτέρνισμα

Διαυγής ρινική έκκριση

Τα συμπτώματα βελτιώνονται όταν είστε σε εσωτερικούς χώρους ή μετά από φαρμακευτική αγωγή για αλλεργίες

Αντίθετα, λοιμώξεις όπως το κρυολόγημα ή ο στρεπτόκοκκος συχνά περιλαμβάνουν πυρετό, πόνους στο σώμα ή παχύρρευστη ρινική βλέννα.

Τι να κάνετε για τον πονόλαιμο λόγω ανοιξιάτικων αλλεργιών

Η θεραπεία της υποκείμενης αλλεργίας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την μείωση του ερεθισμού του λαιμού. Αρκετές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στην καταπράυνση των συμπτωμάτων και στην προστασία του λαιμού κατά την περίοδο των αλλεργιών.

1. Μειώστε την έκθεση στη γύρη

Ο περιορισμός της επαφής με αλλεργιογόνα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα συμπτώματα. Χρήσιμα βήματα:

Κλείστε τα παράθυρα κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλή γύρη στην ατμόσφαιρα

Κάνετε ντους όταν επιστρέφετε στο σπίτι μετά από χρόνο σε εξωτερικούς χώρους

Αλλάζετε ρούχα μετά από δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους

Χρήση κλιματιστικού ή φίλτρων αέρα σε εσωτερικούς χώρους

Η μείωση της έκθεσης σε γύρη μειώνει τις αλλεργικές αντιδράσεις από την οπισθορρινική καταρροή.

2. Παραμείνετε καλά ενυδατωμένοι

Η κατανάλωση άφθονων υγρών βοηθά στην αραίωση της βλέννας και στην καταπράυνση των ερεθισμένων ιστών του λαιμού.

Ζεστά ροφήματα, όπως τσάι βοτάνων ή ζεστό νερό με μέλι, μπορεί να προσφέρουν πρόσθετη ανακούφιση.

3. Ρινικά διαλύματα με αλατούχο διάλυμα

Τα σπρέι ή τα ξεπλύματα με αλατούχο διάλυμα μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση αλλεργιογόνων και βλέννας από τις ρινικές οδούς.

Αυτό μειώνει την οπισθορρινική καταρροή και μπορεί να ανακουφίσει τον ερεθισμό του λαιμού.

4. Αντιαλλεργικά φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων της εποχικής αλλεργίας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αντισταμινικά

Ρινικά κορτικοστεροειδή σπρέι

Αποσυμφορητικά

Αυτές οι θεραπείες μειώνουν τη φλεγμονή και την παραγωγή βλέννας, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του ερεθισμού του λαιμού, που προκαλείται από αλλεργίες.

5. Λύσεις που καταπραΰνουν τον πονόλαιμο

Απλά μέτρα για ανακούφιση της ενόχλησης:

Γαργάρες με ζεστό αλατόνερο

Παστίλιες για τον λαιμό

Χρήση υγραντήρα για την προσθήκη υγρασίας στον αέρα

Αυτές οι μέθοδοι καταπραΰνουν τους ερεθισμένους ιστούς του λαιμού, ενώ τα συμπτώματα αλλεργίας βελτιώνονται.

Πότε ο πονόλαιμος μάλλον δεν οφείλεται σε αλλεργίες

Παρόλο που οι αλλεργίες συνήθως προκαλούν ερεθισμό του λαιμού, δεν σχετίζεται κάθε πονόλαιμος κατά τη διάρκεια της άνοιξης με αλλεργία.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανίσετε:

Πυρετό

Σοβαρό πονόλαιμο

Δυσκολία στην κατάποση

Λευκές κηλίδες στις αμυγδαλές

Συμπτώματα που επιδεινώνονται αντί να βελτιώνονται

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη, κάτι που απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι αλλεργίες να προκαλέσουν πονόλαιμο χωρίς άλλα συμπτώματα;

Ναι. Μερικοί εμφανίζουν κυρίως ερεθισμό του λαιμού από οπισθορρινική καταρροή, ακόμη και αν άλλα συμπτώματα αλλεργίας είναι ήπια.

Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει ένας πονόλαιμος που σχετίζεται με αλλεργία;

Ο πονόλαιμος που προκαλείται από αλλεργίες μπορεί να επιμένει για όσο συνεχίζεται η έκθεση σε αλλεργιογόνα. Τα συμπτώματα συχνά βελτιώνονται μόλις μειωθούν τα επίπεδα γύρης ή ξεκινήσετε κάποια θεραπεία για την αλλεργία.

Προκαλεί πάντα η οπισθορρινική έκκριση ερεθισμό του λαιμού;

Όχι πάντα, αλλά η επίμονη βλέννα που κυλάει στον λαιμό μπορεί να ερεθίσει τον βλεννογόνο ιστό της περιοχής και να προκαλέσει πόνο ή συχνό καθάρισμα του λαιμού.

Συμπέρασμα

Οι εαρινές αλλεργίες δεν προκαλούν μόνο φτέρνισμα και φαγούρα στα μάτια. Η υπερβολική βλέννα που παράγεται κατά τη διάρκεια αλλεργικών αντιδράσεων συχνά οδηγεί σε οπισθορρινική έκκριση, η οποία μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό και να προκαλέσει πόνο.

Η μείωση της έκθεσης στη γύρη, η καλή ενυδάτωση, η χρήση αλατούχων διαλυμάτων και η διαχείριση των αλλεργιών με τα κατάλληλα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του λαιμού.

Εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή συνοδεύονται από πυρετό ή δυσκολία στην κατάποση, μπορεί να χρειαστεί ιατρική αξιολόγηση, για να αποκλειστεί η λοίμωξη.

