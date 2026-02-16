«Δεν είναι αργά»: Νέα έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι για την απελευθέρωση της μητέρας της

Η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση της 84χρονης μητέρας της, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της

«Δεν είναι αργά»: Νέα έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι για την απελευθέρωση της μητέρας της
Στην τελευταία βιντεοσκοπημένη έκκλησή της, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι απευθύνεται σε «όποιον την έχει ή ξέρει πού βρίσκεται» η μητέρα της Νάνσι, προσθέτοντας ότι οι αγαπημένοι της «έχουν ακόμα ελπίδα».

Το μήνυμά της είδε το φως καθώς οι ερευνητές αναλύουν το DNA που βρέθηκε σε ένα γάντι που ανακάλυψαν. Το γάντι που μελετάται φαίνεται να ταιριάζει με ένα αντίστοιχο που φορούσε ένας ύποπτος που εμφανίστηκε σε βίντεο από την κάμερα του κουδουνιού της πόρτας που τραβήχτηκε τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Νάνσι Γκάθρι.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος στο βίντεο απήγαγε τον Γκάθρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου. Το FBI δήλωσε την Κυριακή ότι οι ερευνητές ανέσυραν το γάντι από ένα χωράφι κοντά στην άκρη του δρόμου, περίπου δύο μίλια από το σπίτι της Γκάθρι στο Τούσον της Αριζόνα.

Η υπηρεσία συνέλεξε περίπου 16 γάντια από διάφορες τοποθεσίες κοντά στο σπίτι της, αν και τα περισσότερα αποδείχθηκε ότι είχαν πεταχτεί από άτομα που την αναζητούσαν. «Αυτό με το προφίλ DNA που ανακτήθηκε είναι διαφορετικό και φαίνεται να ταιριάζει με τα γάντια που φοράει το άτομο που εμφανίστηκε στο βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης», ανέφερε το FBI.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι έχει λάβει προκαταρκτικά αποτελέσματα εξετάσεων DNA για το γάντι και εξακολουθεί να περιμένει «έλεγχο ποιότητας και επίσημη επιβεβαίωση» πριν εισαγάγει ένα «προφίλ άγνωστου άνδρα» στη βάση δεδομένων του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ερευνητές δημοσίευσαν βίντεο από την κάμερα στην εξώπορτα της Γκάθρι, το οποίο δείχνει έναν μασκοφόρο άνδρα να φοράει γάντια και ένα σακίδιο πλάτης. Ο ύποπτος περπατάει προς την κάμερα και προσπαθεί να την καλύψει με το γαντοφορεμένο χέρι του πριν αρπάξει μερικά χορτάρια από την μπροστινή αυλή για να εμποδίσει το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Αφού διεξήγαγε εγκληματολογική ανάλυση του βίντεο, το FBI ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι πίστευε ότι ο άνδρας είχε ύψος μεταξύ 1,75 και 1,77 και μέση σωματική διάπλαση. Το FBI τόνισε επίσης το σακίδιο πλάτης που φορούσε ο ύποπτος στο βίντεο, αναγνωρίζοντάς το ως ένα σακίδιο πεζοπορίας Ozark Trail 25 λίτρων. Το τμήμα του σερίφη της κομητείας δήλωσε ότι η περιγραφή του υπόπτου «παραμένει στο επίκεντρο», αλλά πρόσθεσε ότι «οι ερευνητές δεν αποκλείουν κανένα άτομο ή πιθανότητα».

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, όταν ένα μέλος της οικογένειάς της την άφησε στο σπίτι της μετά από μια συγκέντρωση στο σπίτι της κόρης της, Άνι. Μέλη της ενορίας της παρατήρησαν την απουσία της την επόμενη μέρα και ειδοποίησαν την οικογένειά της.

Στις δύο εβδομάδες από την εξαφάνιση της ηλικιωμένης, το FBI και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Pima διεξήγαγαν μια μαζική επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα, εκπαιδευμένα σκυλιά και εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ παράλληλα συνέλεξαν χιλιάδες πληροφορίες από κλήσεις.

Οι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η υγεία της μπορεί να είναι σε άσχημη κατάσταση χωρίς τα φάρμακά της. Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε ότι η Γκάθρι «δεν είναι σε καλή σωματική υγεία», αλλά δεν είχε αναφερθεί κανένα γνωστικό πρόβλημα.

Την Παρασκευή, οι αρχές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας σε μια κατοικία δύο μίλια από το σπίτι του Γκάθρι, αλλά δεν προχώρησαν σε συλλήψεις. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι ερευνητές βρήκαν DNA στη διεύθυνση της Γκάθρι που δεν ανήκε στην ίδια ή σε κανέναν κοντινό της πρόσωπο. Το FBI αύξησε την αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του Γκάθρι από 50.000 δολάρια σε 100.000 δολάρια.

