Γκιλφόιλ για τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν λόγω Ιράν: Να προσευχόμαστε γι' αυτούς

Να προσευχόμαστε γι' αυτούς και τις οικογένειές τους, ζητά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφερόμενη στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Η κ. Γκιλφόιλ, με αναρτήσεις της στο Instagram, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν με το KC-135 σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράκ, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ίδια δημοσίευσε μήνυμα της συζύγου ενός από τους στρατιωτικούς, η οποία περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την απώλεια του συζύγου της και πατέρα των τριών παιδιών τους. «Ο κόσμος μας κατέρρευσε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίσουν τον πατέρα τους.

Η Αμερικανίδα πρέσβης κάλεσε τους πολίτες να κρατήσουν την οικογένεια του στρατιώτη στις σκέψεις και τις προσευχές τους, τιμώντας τη θυσία των στρατιωτών που υπηρετούν τη χώρα τους.

Διαβάστε επίσης