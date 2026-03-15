ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135

Δημήτριος Παπαγεωργίου

​Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, με «υπό εξέλιξη την έρευνα για εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ήδη ωστόσο, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135 «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους, ξεκαθαρίζοντας πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Μαρτίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες ζητά διπλωματική οδό για το τέλος του πολέμου

04:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

04:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εξετάζει να στείλει drones ανίχνευσης ναρκών στον Περσικό Κόλπο

03:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 20 Μαρτίου

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Επιλέγουμε την αυτοσυγκράτηση αλλά έχουμε δικαίωμα να αμυνθούμε

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν ξερουμε αν είναι ζωντανός ο Χαμενέι - Μπορεί να ξαναχτυπήσουμε το νησί Χαργκ

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξουδετερώσαμε δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ - Η ταξιαρχία Γκολανί μετακινείται προς Λίβανο

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραηλινού στρατού σε τρία χωριά

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Φόρμουλα 1: Ακύρωσε τα Γκραν Πρι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία για τον Απρίλιο

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο για να σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου»

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα νομική μάχη για τον 59χρονο της Κω: Ζητά ακύρωση της καταδίκης του για τις απόπειρες βιασμού

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός εντάσσεται στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή της ψυχικής υγείας»

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας για προϊόντα κάνναβης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

04:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το boarding pass απαντώντας σε fake news - Τέλος στην αθλιότητα

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω Στενών του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλειά τους

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το παράδοξο της ακρίβειας στα καύσιμα: Μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους!

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 και συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ