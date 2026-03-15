ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

​Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, με «υπό εξέλιξη την έρευνα για εχθρικά ή φίλια πυρά».

The six killed in U.S. military plane crash during Iran war:



- Maj. John A. Klinner, 33.

- Capt. Ariana G. Savino, 31.

- Tech. Sgt. Ashley B. Pruitt, 34.

- Capt. Seth R. Koval, 38.

- Capt. Curtis J. Angst, 30.

- Tech. Sgt. Tyler H. Simmons, 28. pic.twitter.com/nTE7uxvgTU — Open Source Intel (@Osint613) March 15, 2026

Ήδη ωστόσο, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135 «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους, ξεκαθαρίζοντας πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά.

