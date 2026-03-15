ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, με «υπό εξέλιξη την έρευνα για εχθρικά ή φίλια πυρά».
Ήδη ωστόσο, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135 «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας».
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους, ξεκαθαρίζοντας πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά.