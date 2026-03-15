Βρετανία: Εξετάζει να στείλει drones ανίχνευσης ναρκών στον Περσικό Κόλπο

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Telegraph η Βρετανία εξετάζει τρόπους να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην περιοχή του περσικού κόλπου. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύθηκαν η πρώτη επιλογή είναι η ανάπτυξη αεροσκαφών-αντιαεροπορικών «Octopus» – τα οποία κατασκευάζονται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρήση από τις ουκρανικές δυνάμεις – και ότι θα μπορούσαν να σταλούν χιλιάδες τέτοια αεροσκάφη.

Το Υπουργείο Άμυνας άρχισε να κατασκευάζει τα αεροσκάφη που σχεδιάστηκαν από την Ουκρανία τον Ιανουάριο και δήλωσε τότε ότι ήλπιζε να αυξήσει την παραγωγή σε χιλιάδες αεροσκάφη χαμηλού κόστους ανά μήνα.

Η άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι τα αυτόνομα drones που «ξεγελούν» τις ναρκοπέδιες ώστε να εκραγούν με ασφάλεια, κάνοντάς τις να πιστεύουν ότι υπάρχει πλοίο κοντά, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sunday Times.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές, αλλά δήλωσε στο Sky News: «Όπως έχουμε πει προηγουμένως, συζητάμε επί του παρόντος με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ υιοθέτησε το Σάββατο την πιο ανοιχτή στάση απέναντι στους συμμάχους του μέχρι στιγμής, δηλώνοντας ότι ελπίζει χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Κίνα να στείλουν πλοία για να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και στην απελευθέρωση των μεταφορών πετρελαίου.

