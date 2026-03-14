Βρετανία: «Εξετάζει» τις επιλογές της μετά το μήνυμα Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία ζυγίζει μια «σειρά επιλογών» μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ σε αρκετές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά επιλογών για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυτιλίας στην περιοχή».

Τραμπ: «Ελπίζω» η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος, «ελπίζω» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα είναι μεταξύ αυτών.

«Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ολοσχερώς την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!», έγραψε επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα στείλει πλοία στην πλωτή οδό.

Αναλυτικά το μήνυμα Τραμπ

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drone, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί. Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

