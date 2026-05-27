Το θέμα δεν είναι το «αριστερή» είναι το «συμπαράταξη»

Το μέγα θέμα ωστόσο και του Τσίπρα αλλά και της Αριστεράς είναι η τελευταία λέξη του κόμματος: Η συμπαράταξη

Νίκος Συρίγος

Το θέμα δεν είναι το «αριστερή» είναι το «συμπαράταξη»
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του. Το νέο κόμμα του λέγεται ΕΛΑΣ και η καθεμιά από τις τρεις λέξεις που έχει επιλέξει δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει τη σημειολογία της.

Το Ελληνική είναι το προφανές. Και το Αριστερή νομίζω. Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέκνο της Αριστεράς κι όσο κι αν κυβέρνηση, εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, βγάζει το κέντρο, θα ήταν υποκριτικό να μην συμπεριλάβει τη λέξη Αριστερά στο νέο του εγχείρημα.

Το μέγα θέμα ωστόσο και του Τσίπρα αλλά και της Αριστεράς είναι η τελευταία λέξη του κόμματος: Η συμπαράταξη.

Γιατί, ειδικά στην Αριστερά, το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι ουδείς συμπαρατάσσεται με τον άλλον.

Το έχει πει ο Σταμάτης Κραουνάκης με το λιτό κι απέριττο.

«Η αριστερά καίει τα σπίτια της», το βιώσαμε με το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού, το είδαμε και με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στη διάρκεια της κυβέρνησης του όταν οι σύντροφοι, ένας για Χίο τράβηξε και ένας για Μυτιλήνη.

Το μέγα θέμα λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και για την προσπάθεια της Αριστεράς να πάρει ξανά την εξουσία είναι ακριβώς αυτό: Η συμπαράταξη. Ποιοι από τους πρώην συντρόφους θα αποφασίσουν να πάνε με τον Τσίπρα και ποιοι θα συνεχίσουν στο δικό τους δρόμο.

Στην πρώτη περίπτωση ο καθένας με το δικό του ποσοστό θα συμβάλλει ώστε ο στόχος της επιστροφής στην εξουσία να επιτευχθεί.

Στη δεύτερη οι σύντροφοι θα μείνουν απέναντι από την εξουσία, είτε αυτή είναι η νυν κυβέρνηση σε συνεργασία με κάποιον άλλον, είτε ο Τσίπρας με όποιον πρόθυμο προκύψει μετεκλογικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα χαρτιά εν όψει των εκλογών έχουν πέσει όλα στο τραπέζι κι αυτό είναι ενδιαφέρον, αφού επιτέλους κάτι κινείται, απέναντι σε ένα πανίσχυρο σύστημα που μέχρι πρότινος φαινόταν ανίκητο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ