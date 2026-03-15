Χαρδαλιάς από Ίλιον: «Παραδίδουμε στις γειτονιές ασφαλείς και σύγχρονους χώρους παιχνιδιού

Στα εγκαίνια των δύο πρώτων πλήρως ανακαινισμένων παιδικών χαρών στον Δήμο Ιλίου προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο έργου που προβλέπει τη συνολική αναβάθμιση οκτώ χώρων παιχνιδιού έως τον προσεχή Ιούνιο. Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.099.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αποσκοπεί στη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης.

Οι νέες παιδικές χαρές σχεδιάστηκαν με έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα, διαθέτοντας σύγχρονα όργανα παιχνιδιού, επιφάνειες ασφαλείας, αναβαθμισμένο φωτισμό και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν αισθητικά το περιβάλλον. Στόχος είναι η δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων που θα ενισχύουν το παιχνίδι και την κοινωνική δραστηριότητα των παιδιών στις γειτονιές.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής εγκαινίασε τις παιδικές χαρές:

• «Παραμυθιάς και Σουλίου», στη συνοικία Αγίου Νικολάου, παρουσία της Δημάρχου Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου.

• «Νίκης και Τροιζηνίας», στη συνοικία Αγίου Φανουρίου, όπου παρόντες ήταν, πέραν της Δημάρχου Ιλίου, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Λάμπρος Σκλαβούνος.



Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να παραδοθούν στον Δήμο Ιλίου επίσης, οι ακόλουθες παιδικές χαρές:



• Παιδική χαρά «Μεσολογγίου και Ηροδότου», όπου ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών.

• Παιδική χαρά «Ευλαμπίας»

• Παιδική χαρά «Αν. Παπανδρέου και Ισιδώρας»

• Παιδική χαρά «Πλατείας Άρη Βελουχιώτη»

• Παιδική χαρά «Έκτορος»

• Παιδική χαρά «Οσίου Λουκά».

Αυτοψία στο έργο αποκατάστασης λειτουργίας του τοπικού αντλιοστασίου

Κατά την παρουσία του στο Ίλιον, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε επίσης τον χώρο του εργοταξίου όπου εκτελούνται εργασίες άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας του τοπικού αντλιοστασίου. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην προστασία των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το αντλιοστάσιο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας – μαζί με τον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – λόγω κλοπής υλικών και εξαρτημάτων.

Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς δυνατότητα φυσικής απορροής των όμβριων υδάτων. Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στις 24 Φεβρουαρίου, με τη χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 450.000 ευρώ, που επίσης θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας.



«Η δουλειά μου είναι να είμαι χρήσιμος και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου»

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των δύο παιδικών χαρών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε χαρακτηριστικά πως:



«Σήμερα παραδίδουμε στους κατοίκους της περιοχής, στα παιδιά μας, τις δύο πρώτες αναβαθμισμένες και πλήρως ανανεωμένες παιδικές χαρές, από τις συνολικά οκτώ που ο Δήμος Ιλίου ζήτησε να προτεραιοποιήσουμε. Άλλες τρεις θα παραδοθούν αμέσως μετά το Πάσχα και οι υπόλοιπες τρεις έως τον Ιούνιο. Πρόκειται για έργα που αφορούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους αυριανούς πολίτες. Έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν συζητάμε για το μέλλον, να συζητάμε για το πώς τα παιδιά μας θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στις γειτονιές με όρους ασφάλειας και αισθητικής αναβάθμισης. Η Δήμαρχος Ανδριάννα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα, έχει δείξει μια ξεχωριστή διάθεση και μεράκι στο να μπορέσει να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία χρόνιζαν. Με έχει εκπλήξει θετικά με τον αεικίνητο τρόπο που διεκδικεί πράγματα για την πόλη της. Όσοι προερχόμαστε από τον πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσοι από εμάς έχουμε θητεύσει ως Δήμαρχοι, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι ένας νέος άνθρωπος να αγαπάει τόσο την περιοχή του και να προσπαθεί κάθε μέρα να την κάνει ομορφότερη».



Και πρόσθεσε: «Η δική μου δουλειά είναι να είμαι χρήσιμος και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου. Πρόκειται για ένα όμορφο ταξίδι στο οποίο αυτό που επιδιώκω είναι να είμαι χρήσιμος. Όχι να βγαίνω στα τηλεοπτικά παράθυρα και να μιλάω επί παντός επιστητού. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει ατέρμονες αναλύσεις και δεσμεύσεις που δεν υλοποιούνται».



Ακολούθως ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ειδική μνεία στον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο και τον Δήμαρχο Αιγάλεω που ήταν παρόντες στην τελετή εγκαινίων. Όπως είπε: «Είμαι εξίσου χαρούμενος γιατί σε αυτή την εκδήλωση βρίσκονται δύο επίσης ξεχωριστοί Δήμαρχοι: Ο Λάμπρος Μίχος από την Αγία Βαρβάρα, που θα μου επιτρέψετε να πω, είχα την ευκαιρία να συνυπηρετήσω ως Δήμαρχος Βύρωνα. Στην Αυτοδιοίκηση αυτό που έχει αξία, είναι να στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που κουβαλούν μια εμπειρία και έχουν τη δυνατότητα να τη μεταλαμπαδεύουν, κι αυτό έκανε σε εμένα ο Λάμπρος. Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, αφήσαμε στην άκρη τις ιδεολογικές μας αναφορές και αφετηρίες κα συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά στις γειτονιές μας, για την καθημερινότητα του πολίτη. Και ήταν από τους ανθρώπους που με συμβούλευαν στα πρώτα μου βήματα, για το πώς θα πρέπει να οργανώνω τις μελέτες και να εξασφαλίζω χρηματοδοτήσεις για τα έργα, ώστε να φέρνω απτά αποτελέσματα. Όπου σταθώ, κι όπου βρεθώ, καταθέτω την ευγνωμοσύνη μου προς αυτόν.

Και βέβαια ευχαριστώ εξίσου τον Λάμπρος Σκλαβούνος από το Αιγάλεω, με τον οποίο έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Προτεραιοποιούμε από κοινού έργα τα οποία βρίσκονται όλα εντός χρονοδιαγραμμάτων, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Δεν κάνουμε χατίρι σε αυτές τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Χρωστάμε σε αυτές τις περιοχές και θα πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με έργα. Είμαι δίπλα σε αυτούς τους Δημάρχους σαν πιστός στρατιώτης και αρωγός στις προσπάθειές τους».



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια Αττικής στη βελτίωση των υποδομών ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας. Όπως τόνισε:

«Αγαπάω την Δυτική Αθήνα, γιατί σε αυτή βρίσκω στοιχεία από τις δικές μου γειτονιές. Από τον Βύρωνα, από τις λαϊκές γειτονιές, εκεί που οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά, όπως κι εσείς, για τα αυτονόητα. Που δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο στη ζωή τους, που ξεκινούν το πρωί, αχάραγα να πάνε στις δουλειές τους, να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις οικογένειες τους.

Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, έχω πάντα ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Αντιλαμβάνομαι όλες εκείνες τις αγωνίες και τις ανησυχίες των περήφανων αυτών ανθρώπων που ζουν στα Δυτικά».



«Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεργάζεται»



Στάθηκε επίσης στη σημασία της υλοποίησης κρίσιμων έργων με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και στη φιλοσοφία που διέπει τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του:

«Κάνουμε το αυτονόητο. Προχωράμε, παραδίδουμε όμορφους χώρους που αξίζουν και δίνουν ικανοποίηση στον τοπικό πληθυσμό. Έχουμε κουραστεί με όλα αυτά τα ψευτοδιλήμματα που ακούμε καθημερινά. Σήμερα, η Αυτοδιοίκηση κρίνεται μεταξύ των σοβαρών και των ασόβαρων. Εμείς έχουμε μία σοβαρή και συγκροτημένη στρατηγική πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαι χρήσιμος και όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ταξίδι στον δεύτερο βαθμό της Αυτοδιοίκησης το 2028, να μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια.

Η Δυτική Αθήνα εκπέμπει φως, εκπέμπει δύναμη, εκπέμπει αποφασιστικότητα και κυρίως εκπέμπει ενότητα. Απέναντι λοιπόν στα ψευτοδιλήμματα, απαντάμε με τη δύναμη της συνεργασίας. Πάντα, με την δύναμη της συνεννόησης. Να θυμάστε κάτι. Το δίλημμα που αφορά στις γειτονιές μας δεν είναι εάν κάποιος είναι ψηλός ή κοντός, δεξιός ή αριστερός. Αφορά τους σοβαρούς και τους μη σοβαρούς. Πόσοι μπορούμε σοβαρά να δουλέψουμε για να φέρουμε αποτέλεσμα και πόσοι άλλοι έχουν επιλέξει τις φανφάρες, τα «πυροτεχνήματα», τις έωλες υποσχέσεις, τις γενικόλογες δεσμεύσεις. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεργαστεί, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και εργαζόμαστε σκληρά με τους Δημάρχους για το καλύτερο δυνατό».



Οι δηλώσεις της Δημάρχου Ιλίου Ανδριάνας Αλεβίζου – Κουκουβίνου



Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, αρχικά καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη Αττικής «στις ζωντανές γειτονιές μας, σε συνοικίες με πολλά μικρά παιδιά που επιθυμούν κάθε μέρα να απολαμβάνουν τον δημόσιο χώρο. Και αυτό που για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι είστε εσείς σήμερα εδώ. Ένας Περιφερειάρχης με πολλαπλές υποχρεώσεις και απαιτητικό πρόγραμμα που επέλεξε να βρίσκεται στο Ίλιον, για μια απλή διαδικασία εγκαινίων παιδικών χαρών», όπως είπε.



Και πρόσθεσε: «Σε όλη την αυτοδιοικητική διαδρομή μας αυτά τα δύο και κάτι χρόνια, έχετε δείξει ότι έχετε πάντα ανοιχτά αυτιά στις ανάγκες αυτής της περιοχής, που επιδιώκει, αγωνιωδώς, να αποκτήσει έναν βηματισμό. Έχουμε περάσει δυσκολίες, έχουμε βιώσει περιόδους όπου οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν επέδειξαν αγωνία και προσπάθεια να τονώσουν την κάθε γειτονιά. Ο κ. Χαρδαλιάς από την άλλη, μας δείχνει έμπρακτα πως είναι ένας Περιφερειάρχης του πεδίου. Βρήκαμε έναν άνθρωπο που ακούει τις αγωνίες μας».



Αμέσως μετά αναφέρθηκε στον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας και στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής για το Ίλιον από την Περιφέρεια Αττικής. Όπως υπογράμμισε:

«Πέρα από τις παιδικές χαρές, υπάρχουν κι άλλα πολλά σημαντικά έργα που μας αφορούν. Έχουμε τη διαδικασία ένταξης και δημοπράτησης του πολύ σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου της πόλης, του αντλιοστασίου μας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φλέβας και Παπανδρέου. Για εμάς η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης βρίσκει πραγματική ανταπόκριση από τον Περιφερειάρχη ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην Πολιτική Προστασία, και καταλαβαίνει περισσότερο από όλους τους άλλους την αγωνία όλων μας, για τις ευαίσθητες και πληγείσες περιοχές. Η αντιπλημμυρική θωράκιση σε αυτές τις γειτονιές είναι καθοριστική και γίνεται με ένα ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία τελικού ελέγχου των μελετών για τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση, με δεξαμενή ανάσχεσης στο Ποικίλο Όρος στο τμήμα του ανήκει στον Δήμο Ιλίου, σε συνεργασία βέβαια και με τους όμορους Δήμους.



Έχουμε υπογράψει επίσης προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων μας, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της εκπαιδευτικής στέψης και τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και ποιοτικών χώρων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχει δρομολογηθεί η ανέγερση του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου, ενώ είμαστε στη φάση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την πλαγιοκάλυψη του αθλητικού χώρου που εμείς τον λέμε «Κακουράκι», γιατί είναι δίπλα στο μεγάλο αθλητικό μας κέντρο «Γεώργιος Κακούρης», προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Κι αυτό που περιμένουμε όλοι, είναι την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της πόλης, από το άλσος, από την πλατεία Αγαμέμνονος μέχρι την πλατεία Γεννηματά».



Και κατέληξε λέγοντας πως:

«Οφείλω να παινέψω δημόσια τον κ. Νίκο Χαρδαλιά, γιατί είμαστε μία νέα Δημοτική Αρχή, κι αν δεν είχαμε την στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση του ίδιου, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν αυτές τις παιδικές χαρές σήμερα».



Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν στο Ίλιον ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα εμπορίου Μαριάννα Τουμαζάτου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δυτικής Αθήνας Βασίλης Λώλος και Θανάσης Βαθιώτης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη και ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη, Γιώργος Χαλκιάς.



Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Ιλίου, πέραν της Δημάρχου Ανδριάνας Αλεβίζου – Κουκουβίνου το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Αντιδήμαρχοι Αλεξάνδρα Μπαρμπαγιάννη, Ζέττα Πολίτη, Κωνσταντίνος Γκόγκος, Θοδωρής Μπλέτσας, Κυριάκος Μαυρομματάκης και Ελένη Γεωργοπούλου καθώς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Δημήτρης Κουκουβίνος. Παράλληλα στα εγκαίνια παρίσταντο εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος παιδιών από δημοτικά σχολεία της περιοχής.

